Korona skresala ponude za ljeto

BANJALUKA, SARAJEVO - Iako su građani zainteresovani za rane rezervacije, turističke agencije nude mali broj ponuda za predstojeće ljeto, jer je neizvjesno koje će se mjere donositi tokom narednih mjeseci te u koje zemlje će biti dozvoljeno putovati.

Kako kažu iz bh. turističkih agencija, do kraja februara nude posebne pogodnosti za rane rezervacije u Hrvatskoj i Crnoj Gori, gdje su cijene niže za 10 do 15 odsto, kao i za Tursku, gdje prilikom rezervacije građani ostvaruju popust od 20 do 40 odsto.

Iz Turističke agencija (TA) "Nova" iz Banjaluke kažu da se građani raspituju za ljetovanje na Jadranskom moru, ali i da su počele pristizati ponude za Crnu Goru i Hrvatsku.

"Počele su stizati rane ponude za Hrvatsko i Crnogorsko primorje. Takođe, počeli su nam pristizati upiti građana za Hrvatsko primorje, a bilo je i nekoliko rezervacija, tako da ima naznaka da će se nešto dešavati", kazali su iz agencije "Nova".

Kako navode, razgovarali su sa kolegama iz Beograda te očekuju da će za 15 dana dobiti ponude za Tursku.

"Još nemamo nikakve informacije što se tiče ostatka Evrope, Španije, Grčke i Italije, jer vjerovatno čekaju šta će se dešavati te koje će se odluke donositi u vezi s pandemijom virusa korona", kazali su za "Nezavisne" iz ove agencije.

Prema ponudama, popusti na rane rezervacije za Jadransko primorje se kreću, kako kažu, od 10 do 15 odsto do kraja februara.

"Do kraja februara popusti za Hrvatsko primorje iznose nekih 10 do 15 odsto, u zavisnosti od hotela. Što se tiče Crne Gore, popusti se takođe kreću do nekih 10, maksimalno 15 odsto do kraja februara", dodaju iz TA "Nova".

Iz TA "Ard travel" iz Sarajeva kažu da su počele rane rezervacije za Tursku, kao i da će uskoro početi za Hrvatsku, te da im već stižu upiti građana.

"Do kraja februara, kada su nešto niže cijene, prvi je val ranih rezervacija i već nam se javljaju zainteresovani", kažu iz "Ard travela".

Kako kažu, u ponudama koje su dobili, do kraja februara su cijene za Hrvatsko primorje niže za 10 do 20 odsto u odnosu na redovne cijene, dok su za Tursku cijene niže za 20 do 40 odsto.

Iz "Relax toursa" iz Sarajeva kažu da ponude za Jadransko primorje zavise od toga kada će hoteli početi s radom.

"Nismo još počeli s ranim rezervacijama zbog toga što još nije poznato kada će većina hotela na Jadranskom moru početi s radom niti koje će mjere važiti tokom ljeta", naglašavaju iz "Relax toursa".

Ipak, kako navode, imaju ponude za Tursku tokom cijele godine, a posebno u ljetnom periodu.

"Što se tiče ljetovanja, ljudi to još drže u rezervi. Ne znamo kakve će se mjere donositi, sve je upitno. Trenutno imamo ponudu za Tursku u martu", dodaju iz "Relax toursa".

Prema njihovim riječima, prošle godine su zbog pandemije virusa korona otkazivali rezervacija bez naknade, dok za ovu godinu još nemaju tačne informacije.

TA "In travel" iz Banjaluke još nema posebnih ponuda, jer je, kako navode, slaba zainteresovanost ljudi.

"S obzirom na to da je Crna Gora ukinula obavezan PCR test, poslali smo ponude i očekujemo odgovore. Ipak, ljudi nisu zainteresovani, preplašeni su, ne znaju kakva će biti situacija za nekoliko mjeseci te da li će im propasti novac", kazali su iz "In travela".

Dodaju da će se, i kad dobiju ponude, ljudi teško odlučiti da ranije rezervišu.

Ipak, kako kažu, još je upitno da li će se moći putovati u Grčku, Španiju i druge zemlje, kao i gdje će se moći ići bez PCR testa.