Korona virus za dan otkriven kod 10 osnovaca i 27 srednjoškolaca u Srpskoj

BANJALUKA - U protekla 24 časa, korona virus potvrđen je kod još 630 osoba u Srpskoj, među kojima je i 40 mališana, djece školskog uzrasta i tinejdžera.

Zaraza je u ovom periodu registrovana kod tri djeteta predškolskog uzrasta, deset osnovaca i 23 srednjoškolca.

Od početka epidemije, SARS-CoV-2 potvrđen je kod ukupno 221 djeteta starosne dobi do pet godina, njih 487 u uzrasnoj grupi od pet do 14, te ukupno 682 tinejdžera uzrasta od 15 do 19 godina.

Od 1. septembra, zaraza je registrovana kod 69 predškolaca, 336 djece osnovnoškolskog i 445 srednjoškolskog uzrasta.

Generalno, najviše novozaraženih je u starosnoj grupi od 30 do 49 godina, a u protekla 24 časa SARS-CoV-2 potvrđen je kod čak 255 osoba ove životne dobi. Po broju novopotvrđenih slučajeva, na drugom mjestu su ljudi u dobi od 50 do 64 godine, a u danu iza nas korona virus otkriven je kod njih 164.

– Posmatrano prema uzrasnim grupama, najveći broj oboljelih je u dobi od 30 – 49 godina, 5.885 ili 37,47 odsto, a najmanji broj je u najmlađoj dobnoj grupi do pet godina, njih 221 ili 1,41 odsto od ukupnog broja potvrđenih slučajeva – saopštili su iz Instituta za javno zdravstvo RS.

(ATV)