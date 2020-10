Kostrešević: Svrha kažnjavanja je da se zaštiti zdravlje građana

BANJALUKA - Direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević rekao je da je svrha kažnjavanja građana koji ne poštuju mjere Republičkog štaba za vanredne situacije to da budu zaštićeni zdravlje i životi ljudi u Srpskoj.

"Ljudi koji ne poštuju određene mjere time ugrožavaju ne samo sebe, već bilo koga u svom okruženju, zdravstveni sistem, ekonomiju i cijeli sistem Republike Srpske", rekao je Kostrešević.

On napominje da poenta nije u tome da policija kažnjava ljude zbog kazne, već da građani vide da je Republika Srpska ozbiljna u tome da ih zaštiti i da će učiniti sve da doprinese tome da epidemiološka situacija bude povoljnija.

"Policija Republike Srpske će restriktivno i jednako primjenjivati zakon na pojedinca, građanina koji sjedi u ugostiteljskom objektu, kao i na sve koji su prisutni na javnom-političkom skupu koji nije u skladu sa epidemiološkim mjerama i preporukama Instituta za javno zdravstvo Srpske", poručuje Kostrešević.

On je za "RTRS" rekao da će Vlada i Republički štab za vanredne situacije, u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, preduzeti sve radi sprečavanja daljeg širenja virusa korona i neće se libiti ni uvođenja policijskog časa da bi bilo zaštićeno zdravlje građana.

Prema njegovim riječima, od sredine avgusta komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Radovan Višković naložio je MUP-u Republike Srpske određene mjere u vezi sa aktivnijim uključenjem policije u kontrolu ugostiteljskih objekata.

Kostrešević je naveo da je u posljednjih mjesec i po dana Policija Republike Srpske sprovela oko 1.443 kontrole ugostiteljskih objekata mimo inspekcije, dok je u određenim slučajevima u kontrolama učestvovala samo inspekcija.

"U cijelom periodu pandemije virusa korona u Republici Srpskoj policija je podnijela 58 izvještaja o krivičnom djelu. Nije mi poznato da li je pokrenut koji krivični postupak", dodao je Kostrešević.

On je podsjetio da je za krivično djelo svjesno i namjerno prenošenje zaraznih bolesti predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina, dok će novčanom ili kaznom zatvora do godinu dana biti kažnjeno lice za nepostupanje prema zdravstvenim propisima za vrijeme pandemije.

Kostrešević je rekao da je Policija Republike Srpske na osnovu Zakona o javnom redu i miru podnijela 3.897 prekršajnih prijava zbog nekorištenja zaštitne maske, navodeći da ova činjenica zabrinjava.

"Ovaj rezultat je poražavajući i pokazatelj je koliko se popustilo u smislu poštovanja mjera s ciljem zaštite građana Srpske od virusa korona", napomenuo je direktor Policije Republike Srpske.