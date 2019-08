Kotorani "podigli" tvrđavu iz 1850.

​DOBOJ - Skoro 170 godina nakon što su nadmudrili Omer-pašu Latasa i natjerali ga da umjesto petkom džumu klanja utorkom, mještani Kotorskog raseljeni u 24 zemlje svijeta su u svom selu podigli repliku turske tvrđave, ispred koje su po deseti put krenuli u "Baška pohod", sedam kilometara dugu šetnju mahalama.

"To smo radili s ciljem kako bismo ukomponovali nekako tu izreku 'Baška Turci, baška Kotorani' i vrijeme 1850. godine kada smo prevarili Omer-pašu Latasa. U istoriji negdje piše da je postojala u Kotorskom tvrđava, međutim nema ostataka, tako da smo rekli ako nemamo iz istorije, možemo sebi izgraditi u današnje vrijeme da nas bar koliko-toliko asocira", kaže Salih Mešić, predsjednik Udruženja građana Kotorsko.

Od Slovenije, Njemačke, SAD, Skandinavije do Australije rasuli su se Kotorani, koji su došli da dio svog godišnjeg odmora provedu u rodnom kraju, a mnogi od njih baš u vrijeme "Baška pohoda" stignu u ovo selo.

"Tada svi koji su ostali željni svoje rodne grude dođu, dovedu svoju djecu, koja su rođena svugdje po svijetu. Meni je baš fino kada vidim da djeca koja su rođena u velikim gradovima, evropskim, se vesele i uživaju u ovom minimalizmu, jer su naviknuti na mnogo bolje", iskrena je Sanela Fehrić, sekretar Udruženja građana Kotorsko.

Da Kotorsko, iz kojeg je otišao sa 11 godina, nosi u srcu, Kenan Bečić je pokazao na poseban način. Na svojoj majici je odštampao prezimena koja potiču iz tog sela, kao i stih iz jedne pjesme koja govori o ovom selu.

"To je bio jedan moj projekat, koji sam radio dugo godina i onda sam posvetio više pažnje tome. Kako Kotorsko raste, dolaze drugi ljudi, druga prezimena, onda dodajem. To je simbolično za mene, zato što ja volim Kotorsko. Ne mogu biti ništa drugo, ne mogu reći da sam Dobojlija, ja sam Kotoranin", pojasnio je Bečić.

Među brojnim mještanima koje smo sreli u pohodu kroz mahale bio je i pilot Suad Nijemčević.

"Sa 14 godina sam otišao odavde. Letio sam u bivšoj vojsci MiG-ovima, poslije toga prešao sam u civilno vazduhoplovstvo, letio sam u našoj kompaniji 'Air Bosna', a kada se to finansijski poljuljalo, otišao sam u Istanbul", ispričao je Nijemčević, te dodao da već sedam godina leti za tursku avio-kompaniju.

Povodom jubilarnog "Baška pohoda" članice Udruženja žena "Slavuj" zasukale su rukave i napravile pite.

"Potrudile smo se, napravile smo deset različitih pita. Ja sam napravila sjeckani burek, nije mljeveno meso, nego sjeckano, malo je više zahtjevan, i pitu od krompira. Mi Kotorani kažemo krompirača", kazala je Fatima Bečić, predsjednica Udruženja "Slavuj", dok je Sahida Sivčević pripremila nama najinteresantniju ćufte pitu.

"Krompir se skuha, i onda se dodaju sve mješavine, stavlja se u male krugove, to se ispeče i zalije. To je starinska pita... Tako su naše stare nane radile prije, to je bila tradicija i mi to održavamo", ističe Sivčevićeva.

Na trpezi su se našli i musaka od patlidžana, gurabije, pšenična maslenica, djelo ruku Ševke Hedžić, dok je Begzada Lišinović otkrila da je za bjelopitu bilo potrebno deset jaja, kilogram kajmaka, sir i kukuruzno brašno.