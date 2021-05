"Kovid" pasoši građanima BiH do kraja jula?

BANJALUKA - Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara kontaktiralo je predstavnike više institucija i počelo sa pripremom plana za izdavanje "kovid" pasoša građanima BiH, koji se očekuju najkasnije do kraja jula, potvrđeno je iz ovog ministarstva.

Iz ministarstva navode da konkretniji koraci nisu mogli biti napravljeni sve dok EU nije usvojila detalje i jasne smjernice za korištenje ovog sertifikata, što je učinjeno u četvrtak, 20. maja.

Zamjenik ministra civilnih poslova Siniša Ilić rekao je za "Glas Srpske" da ne može precizirati datum, ali da bi izdavanje ovih sertifikata moglo početi najkasnije do kraja jula.

"To zavisi i od procesa imunizacije, koji ne teče u BiH kao u nekim drugim državama u Evropi. Od brzine vakcinacije zavisi stvaranje baze, da bismo imali konkretnije činjenice i da bismo lakše sproveli izdavanje ovog sertifikata. Vjerujem da će i sam proces imunizacije biti ubrzan i da će svi građani moći slobodno da putuju", rekao je Ilić.

On dodaje da se ovom pitanju pristupilo ozbiljno, jer će ovaj dokument biti važna osnova za dalji tok otvaranja država, putovanja i privredu u narednom periodu.

"Kovid" pasoš trebao bi da bude spreman najkasnije do kraja juna, saopšteno je u četvrtak u Briselu, a u njemu će moći da se bilježe dokazi o vakcinaciji, preležanoj koroni ili negativnom nalazu testa. Ta digitalna evropska iskaznica imaće kod koji teško može da bude falsifikovan.

Još se lome koplja koje vakcine se priznaju. Konsenzus je za sada da su to samo one koje je odobrila Evropska agencija za lijekove, ali države članice mogu same da prihvate i druge vakcine.