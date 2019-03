Kradu panele na autoputu i pokrivaju svinjce i kokošinjce

Pokradeno je nekoliko panela zvučne izolacije na dijelu autoputa od Banjaluke do Gradiške. Većina stanovnika iz okolnih mjesta ne želi pred kameru, kažu ne žele nikome da se zamjere, ali tvde da lopovi panele postepeno kradu od kada je autoput pušten u rad.

Predsjednik mjesne zajednice Jurkovica, koja se nalazi nedaleko od autoputa, kaže za ATV da za krađe znaju svi, ali ne i ko su počinitelji.

"Upućen sam u to i čuo sam da se to dešava, međutim to bi bolje znali mještani koji se nalaze kraj autoputa. Najvjerovatnije da to koriste za pokrivanje svinjaca, kokošinjaca i tako tih objekata", istakao je Dragoljub Gajić, predsjednik MZ Jurkovica.

Zvučni zid najviše je oštećen u mjesnim zajednicama Jazovac, Vilusi i Cerovljani, gdje su odneseni dijelovi izolacije sa obe strane ceste.

Iako se dio autoputa od Banjaluke do Gradiške po svojoj kvaliteti može mjeriti sa onim najmodernijim u Evropi, neodgovorni građani ga svojim nesavjesnim ponašanjem na neki način skrnave. Duž čitave ceste mogu se vidjeti, praktično isčupani paneli zvučne izolacije.

Iz Autoputeva Republike Srpske upoznati su sa ovim problemom. Kažu, trebao bi biti riješen kada se ugradi video nadzor duž čitave ceste.

"Sigurno da će biti lakše i jednostavnije kada se završi projekat gradnje kompletnog IT sistema, samim tim i kamera, pa da se to sve prati. Nije to nekakav velik intenzitet, ali ružna je pojava. Dešava se to, ne samo na toj dionisi, ne samo sa panelima, dešava se i sa odbojnim ogradama, zaštitnom mrežom i to su neke svakodnevne pojave koje se pojavljuju, a policija radi svoj posao", naglasio je Dušan Topić, direktor "Autoputeva Republike Srpske".

Iz policijske uprave Gradiška kažu, nisu samo zvučni paneli na meti lopova. 2018. godine ukradena su četiri akumulatora sa dvije autoprikolice koje služe za regulisanje saobraćaja. Prema njihovim podacima još 2017. godine lopovi su pričinili štetu od 14 hiljada maraka, kada su prvi put pokrali 28 panela zvučne izolacije. Nikada nije otkriveno ko je počinio krađe, niti u koje svrhe. (ATV)