Kraj tradicije? Poznato zašto se jagnjetina manje jede

JABLANICA - U jeku ljetne sezone brojne građani i građanke iz Republike Srpske i BiH ali i ostalih zemalja, pohrlile su prema jugu. Destinacija je Jadransko more, ali tradicija je postala da se zaustavi u Jablanici zbog ukusne jagnjetine. Ali, da li dolazi kraj toj tradiciji?

U povratku sa sunčanja, kupanja i lijepih druženja, skoro svi ispoštuju jednu dobro poznatu nezaobilaznu tradiciju - svratiti na čuvenu pečenu jagnjetinju u Jablanici.

Ručak ili večera, u zavisnosti kada ste se "pozdravili" sa morem, u konačnici je nebitno, legenda kaže - svratiti se mora.

"Iako smo boravili u večernjim satima radnog dana - ponedjeljka, zatekli smo pomalo sablasne scene", navodi "Radio Sarajevo".

Na parkingu četiri vozila, uključujući i radio ekipe, bašta prazna, a u objektu tek dva zauzeta stola.

Ko je miljenik pečenja zasigurno se sjeća vremena kada je sve bilo puno i kada se moralo čekati da se neko ustane, kako bi sjeli za stol.

Nezamisliva scena u špici sezone. Nekada bilo, sada se spominjalo, reklo bi se. Da "posao" ne ide baš najbolje vidi se i na velikom ložištu, gdje se okreće meso. Nekada u ovo doba godine istovremeno bi se okretalo i po pet jagnjadi. Sada - svega jedno!

Dok naručujemo piće i meso, onako usput, bojažljivo pitamo konobora šta se dešava, a on kao da pokušava da nam se pravda.

"Nisam stao do 19 sati, sada se malo raščistila gužva", kaže konobar.

Sagovornik za "Radio Sarajeva", ipak, priznaje da sve diktira i cijena pečenja koja je vrtoglavo rasla iz godine u godinu. Trenutna cijena je 50 KM.

"Prošle godine bila je 40 KM, a pretprošlu 35 KM", dodaje konobar.

Malo starija raja vjerovatno se sjeća i dobrih starih vremena kada se kilogram pečenja mogao naći i za 25 KM.

Iako to niko javno neće kazati, dvije stvari diktiraju cijenu pečenja. Iz godine u godinu cijena sirovog mesa raste. Vlasnici restorana plaćaju i do 28 KM po kilogramu. Dodatni problem je što je ove godine "skočila" i cijena uglja. Samo za jedno malo pakovanje od dva i po kilograma, što je dovoljno za neki mali roštilj, izdvojićete u prosjeku od četiri do pet maraka.

Ako se uzme u obzir kolika količina uglja treba samo za jedno jagnje, onda i ovako visoka cijena pečenja donekle ima smisla.

Problem je što su gotovo sinhroniozvano "divljale" i cijene krompira, alkoholnog i bezalkoholnog pića pa i kafe. Kada vam konobar na kraju podvuče "crtu", neminovno je da i novčanik bude tanji.

Da ne zaboravimo, ima restorana, van Jablanice, gdje kilogram pečenja ide i do 60 KM, navode iz "Radio Sarajeva".