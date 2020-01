Krajem januara povremene padavine, temperatura natprosječno visoka

SARAJEVO - Stabilno vrijeme, bez padavina preovladavaće u Bosni i Hercegovini do kraja radne sedmice, a u dane vikenda moguća je slaba kiša, na planinama susnježica i snijeg.

U centralnoj i istočnoj Bosni u kotlinama i duž riječnih tokova očekuje se u jutarnjim satima magla, koja se ponegdje može i duže zadržati i od koje će zavisiti najviša dnevna temperatura vazduha.

U južnim i zapadnim područjima pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura vazduha biće relativno visoka za ovo doba godine.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, jutarnje temperature vazduha kretaće se od minus četiri do dva stepena Celzijusova u Bosni, u Hercegovini od dva do šest.

Najviše dnevne temperature variraće od tri do devet, u Bosni, na jugu zemlje od osam do 13 stepeni.

Prema raspoloživim sinoptičkim kartama u periodu od 27. januara do 3. februara očekuje se nestabilno vrijeme s povremenim padavinama.

Temperature vazduha biće nešto veće u odnosu na prethodnu sedmicu. Mraz nije isključen na visoravnima i visokim planinama, gdje je moguća i pojava snijega.

Jutarnje temperature vazduha variraće između nula i četiri u Bosni, na jugu zemlje do sedam. Maksimalne temperature u Bosni do deset i u Hercegovini do 14 stepeni.