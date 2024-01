Krajišnik najbolji sportski novinar u Misisipiju

Nacionalna asocijacija sportskih medija proglasila je u utorak Stefana Krajišnika za sportskog novinara godine 2023. u Misisipiju.

Krajišnik, koji se pridružio Clarion Ledgeru u aprilu 2022. godine, izabran je među tri finalista. Odlikovan je zajedno sa Bartom Gregorijem sa Državnog radija Misisipija, koji je proglašen za sportskog komentatora godine, prenosi Serbian Times.

U svojoj trećoj godini u borbi protiv Buldoga, Krajišnik je 2023. proveo pružajući ubjedljivo i informativno izvještavanje o dvije različite promjene trenera u fudbalu u državi Misisipi i dva košarkaška programa koji su dospjeli na NCAA turnir.

Njegovo tekstovi bili su jedinstveni i približili su navijače države Misisipi igračima i trenerima za koje navijaju sa tribina.

"Ovo je čast koju ne shvatam olako“, rekao je Krajišnik. „Voleo sam da od Misisipija napravim svoj dom i da pričam priče toliko divnih ljudi.”

This is an honor I don’t take lightly. I’ve loved making Mississippi my home and getting to tell the stories of so many wonderful people. From my time at the Daily Journal to now @clarionledger, I’m so thankful for all who have followed along! Congrats as well to @bartgregory! pic.twitter.com/1IVrUCtvY3