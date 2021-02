Krizni štab KS: Otvaranje post-kovid ambulanti za praćenje pacijenata

SARAJEVO - U Kantonu Sarajevo počinju s radom post-kovid ambulante koje će najmanje tri mjeseca nastaviti liječiti, odnosno pratiti pacijente koji su liječeni od kovid-19, poručeno je na današnjoj redovnoj konferenciji za novinare Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Član Kriznog štaba Ednan Drljević kazao je kako su na današnjem sastanku usaglašeni i protokoli za liječenje kovid pacijenata.

"Na taj način smo ujednačili liječenje u ambulantama i bolnicama i to je najbolji put pacijenata. Tačno se zna koji su pacijenti za koje oblike liječenja, koji su za hospitalizaciju. Mislim da će ovi protokoli biti na dobro naših pacijenata i da će im pomoći da praktično više ne lutaju, kao što je ranije bio slučaj", rekao je Drljević.

Dodao je kako je u Opštoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" od danas osnovana i post-kovid ambulanta te podsjetio kako je ranije na nivou ministarstva usaglašeno formiranje post-kovid ambulanti koje će u trajanju od tri mjeseca pratiti pacijente koji su liječeni od kovid-19. Pacijenti će biti praćeni u post-kovid ambulantama u zdravstvenim ustanovama u kojima su i liječeni od kovid-19.

"To će trajati najmanje tri mjeseca po izlječenju, na taj način ćemo omogućiti da tih komplikacija bude što manje. Mi smo ustanovili da je ogroman broj tih post-COVID komplikacija i da to utiče i na procent smrtnosti. Nadamo da ćemo na ovaj način to smanjiti", rekao je Drljević.

Član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS Aida Pitić kazala je kako su zadovoljni malim brojevima novooboljelih u Kantonu Sarajevo.

"Mi smo danas imali 54 novopotvrđena slučaja COVID infekcije", kazala je Pitić ističući kako se nastavlja provođenje epidemioloških mjera u onom segmentu koji je donio Krizni štab Federalnom ministarstva zdravstva.

"Još nemamo prostora za popuštanje epidemioloških mjera, jer dosadašnji brojevi nam govore da smo dobro radili, da smo poštivali preporučene mjere, ali popuštanja još uvijek nema", kazala je Pitić.

Dodala je kako se provode sve aktivnosti na nivou Kriznog štaba i zdravstvenih ustanova u planiranju vakcinacije protiv virusa korona. Kako je kazala, čeka se samo trenutak kada će od Federalnog ministarstva dobiti vakcinu i krenuti u aktivnu imunološku zaštitu stanovnika Kantona Sarajevo.