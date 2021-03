Krizni štab KS pojasnio mjere koje stupaju na snagu

SARAJEVO - Član Kriznog štaba Kantona Sarajevo Arman Šakrić pojasnio je detaljno mjere koje su donesene na jučerašnjoj sjednici Vlade KS.

Mjere zabrane rada odnosi se i dalje samo na ugostiteljske objekte koji se bave usluživanjem hrane i pića, dok se tržnim centrima i ustanovama kulture dozovljava rad uz stroga uputstva.

"Molimo građane KS da nam pomognu u što uspješnijem provođenju mjera vlastitim primjerom", kazao je Šarkić, prenosi Radio Sarajevo.

Ukupno imaju 33 zaključka:

- Od večeras u 21 čas do pet sati ujutro stupa na snagu zabrana kretanja za građane Kantona Sarajevo. Ova mjera trajaće do 2. aprila. Iz ove mjere izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni na provođenju mjera i aktivnosti u borbi protiv kovida 19, zaposlenima kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prevoz, taksi služba i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Zaposleni moraju imati odobrenje poslodavca za kretanje u razdoblju od 21 čas do 5 časova ujutro.

- Zabrana rada ugostiteljskih subjekata i restorana koji vrše pripremu i usluživanje hrane i piće trajaće od 20. marta u pet sati ujutro do 3. aprila 2021. godine do ponoći.

"Dozvoljava se rad javnih kuhinja priprema i dostava hrane i pića na adresu do 21 sat, rad hotela uz posluživanje hrane i pića za goste uz poštivanje epidemioloških mjera", kazao je Šarkić.

- Zabranjuje se okupljanje u zatvorenom i otvorenom prostoru više od 30 osoba, a u privatnim objektima više od 10 osoba (proslave, svadbe, rođendani…). Hotelijerima se zabranjuje muzika uživo, a zabranjene su i posjete osobama u ustanovama za zbrinjavanje.

- I dalje je obavezno nošenje maski na otvorenom i u zatvorenom prostoru, osim za djecu mlađu od sedam godina, osobama s invaliditetom, s poteškoćama u razvoju i osobama koje obavljaju sportske i rekreatvine aktivnosti. Sve sportske aktivnosti se moraju odvijati bez prisustva publike.

- Naređuje se javnim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa da se izolacija za potvrđene kovid pozitivne i nepotvrđene osobe kod kojih postoji sumnja za zarazu odredi u obaveznom trajanju od 14 dana.

- Svim tržnim centrima, trgovinama na malo i veliko, hotelijerima i pružaocima ostalih usluga određivanje kovid redara koji će biti zaduženi za nadzor nad provođenjem mjera. Trgovine na veliko i malo, tržni centri, kina, pozorišta i muzeji moraju na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti unutra.

- Naređuje se pravnim licima i zanatlijama da svakodnevno vrše dezinfekciju prostora i vode evidencije.

- Organima uprave i lokalne samouprave naređuje se da organizuju rad s građanima na način da na ulazu u službene prostorje ograniče broj osoba koje mogu istovremeno da borave i održavaju rastojanje dva metra, uz dezinfekciju te omoguće rad šalter sale i matične službe uz osiguranje fizičke prvidne barijere na radnom mjestu.

- Svim javnim preduzećima i uprava naređuje se da organizuju rad od kuće ili, ako to nije moguće, rad u smjenama. Izuzimaju se pravosudne institucije i KUIP.

- Vozila javnog gradskog prevoza se moraju dezinfikovati dva puta dnevno i postaviti fizičku barijeru između vozača i putnika ili prva sjedala ostaviti prazna, prenosi N1.

- Upravitelji zgrada, poslodavci i predstavnici javnih ustanova moraju dezinifkovati redovno zajedničke prostirije.

- Naređuje se povećanje broja testiranja brzim antigenim testom zdravstvenih radnika i zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite.

- Parlamentarna tijela mogu raditi na način da se obezbijedi po osobi sedam metara kvadratnih prostora i da se rad prekida svakih sat vremena na 10 minuta radi provjetravanja.

- Svim zdravstvenim radnicima u KS, u privatnimi javnim zdravstvenim ustanovama, se zabranjuje korištenje godišnjih domora i naređuje povaratak sa već započetih. Omogućava se i privremeni radni angažman u zdravstvenim usatnovama koji se abve liječenjem kovida.

"Vlada KS će pratiti epidemiološku situaciju i u skladu s utvrđenim stanjem i preporukama Kriznog štaba revidirati mjere po potrebi", kazao je Šarkić.

Ove mjere su na snazi do 3. aprila.