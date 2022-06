Kroz predavanja stručnjaka proširiti znanja o EU fondovima

BANJALUKA - Proširenje znanja i razmjena iskustava i uspješne prakse za učešća u pozivima za dostavljanje projektnih prijava cilj su predavanja "Korak bliže EU fondovima" koje su danas u Rektoratu Univerziteta u Banjaluci održali stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom i brojnim realizovanim projektima – Vladimir Pandurov i Marko Paunović.

"Ovde smo da sa zaposlenima na Univerzitetu razgovaramo o Evropskim fondovima i da napravimo neki plan kako da povećamo učešće Univerziteta u različitim projektima EU", rekao je novinarima Marko Paunović, direktor organizacije koja se bavi evropskim fondovima i socijalnim inovacijama iz Brisela /Out Of The Box International/.

On je dodao da su sa zaposlenima na fakultetima koji možda nisu dovoljno informisani o različitim programima, razmijenili iskustva i uspješne prakse koje su do sada sproveli.

"Moja ekspertiza je `Erazmus plus` tako da ćemo danas posvetiti vreme i mogućnostima da fakultet postane partner u nekim projektima u kojima možda nije bio do sada", rekao je Paunović.

On je rekao da su institucije koje se bave edukacijom i obrazovanjem obaviještene o EU fondovima, ta da je njihov zadatak da to znanje prošire na neke druge zaposlene koji možda nisu pored svojih obaveza uključeni u EU fonove.

On je rekao da u okviru IP tri projekta postoji 14,2 milijarde evra koje su raspoređene na oko sedam godina ali ne samo za BiH već i za druge države.

"Postoje određene konkurencije i naravno bolji projekti su finansirani, tako da je to jedan od razloga zašto smo mi danas ovde", rekao je Paunović.

Direktor agencije "EU projekti" iz Srbije Vladimir Pandurov rekao je da je njegov fokus na programu Horizont Evopa koji se odnosi na saradnju biznisa i nauke u pravljenju novih inovacija.

"To je jedan od najvećih programa EU. Oko sto milijardi evra je ukupno investirano u taj program i to je takmičenje za najkonkuretniji program koji trenutno postoji na nivou EU, negde je prolaznost oko 11 odsto, znači od 10 onih koji podnesu projekat, samo jedan dobije što govori kakvo je takmičenje za ta sredstva", rekao je Pandurov.

Prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj na Univerzitetu u Banjaluci Miroslav Malinović kaže da se naučno i administrativno osoblje Univerziteta u prethodnom periodu pokazalo kao pouzdani partneri u realizaciji domaćih i međunarodnih projekata, prije svega "Erasmus" projekta iz okvirnih programa Evropske komisije, "Erazmusa" i "Horizonta 2020".

"Cilj nam je sa ovom aktivnosti nastavimo sa institucionalnom podrškom prema našim zaposlenima na način da ih što bolje informišemo o prilikama koje imamo iz evropskih fondova, ali i povezivanja sa mjerodavnim partnerima, sa ljudima i institucijama koje imaju značajnije iskustvo i više realizovanih projekata iz raznih oblasti", zaključio je Malinović.

Predavanje "Korak bliže EU fondovima" održano je u Rektoratu Univerziteta u Banjaluci.