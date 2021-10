Kršenje autorskih prava: Niko ne odgovara za krađu fotografija

BANJALUKA, SARAJEVO - Iako su Zakonom o autorskim pravima i srodnim pravima Bosne i Hercegovine fotografije, kao autorsko djelo, formalno zaštićene, kršenja istih su svakodnevna i niko za to ne odgovora.

Kako su kazali iz Savjeta za štampu i online medije BiH, objavljivanjem fotografija na internetu, one postaju dostupne svima, svako može da ih preuzme i to bez ozbiljnih posljedica.

"Iako je zakonom propisana kazna u iznosu od 1.000 KM do 20.000 KM zbog preuzimanja fotografije, nikada niko nije kažnjen za to. Fotografija kao autorsko djelo može da se zaštiti i u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH", kazali su iz Savjeta za štampu i online medije BiH za "Nezavisne novine". Ipak, ističu, novinarima koji rade u dnevnoj štampi to bi predstavljalo dodatni i naporan posao, ali i dodatne troškove. Stoga, dodaju, novinari često koriste vodeni žig kako bi zaštitili svoju autorsku fotografiju. Obaveza je, kako kažu, onoga ko preuzima fotografiju da navede izvor, odnosno autora fotografije i da dobije saglasnost od autora o preuzimanju fotografije.

"Bez navedenog, to je direktno kršenje autorskog prava", naglasili su iz Savjeta.

Naglašavaju da Savjet za štampu i online medije u BiH trenutno radi na izmjenama i dopunama postojećeg Kodeksa za štampu i online medije BiH, u kome će se više prostora posvetiti i preciziranju preuzimanja autorskih fotografija.

Da se svakodnevno susreće sa kršenjem autorskih prava, za "Nezavisne novine" je potvrdio i Siniša Pašalić, fotograf u "Srpska info", koji ističe da je samo tokom ove godine poslao više od 20 upozorenje različitim portalima zbog nelegalnog korištenja fotografija bez njegove saglasnosti.

"To što oni preuzmu moju fotografiju sa 'Srpska info' pa je potpišu, to im ne daje nikakav legitimitet. Oni ne mogu objaviti moju fotografiju bez moje dozvole u bilo kojem mediju, bilo da je u pitanju štampani ili elektronski medij", rekao je Pašalić. Prema njegovim riječima, BiH je jedina država u kojoj se ne poštuju autorska prava, dok je, kako ističe, situacija u zemljama u okruženju, Srbiji, Hrvatskoj, mnogo drugačija i ta prava se uveliko poštuju.

Sa istim problemima se susreće i Vedran Ševčuk, fotograf "Mondo portala", koji kaže da često mali portali preuzimaju njegove fotografije bez potpisa i bez pitanja.

"Kod nas je to loše riješeno. Mi, ispred portala, šaljemo redakcijima da bar potpišu fotografiju koju su preuzeli, da bar budu kolegijalni", rekao je Ševčuk za "Nezavisne". Kako kaže, upoznat je s tim da Zakon o zaštiti autorskih prava postoji, ali ističe da se isti ne poštuje.

Iz Savjeta za štampu i online medije BiH ističu da su novinarska autorska djela autorskopravno zaštićena zbog činjenice da su to individualna djela, a ne zbog toga što ih je napisao ili fotografisao novinar ili novinarka ili zbog toga što imaju medijski sadržaj. Dalje navode da je članom 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH propisano je da "novinari mogu koristiti razumne sažetke originala s ograničenim citatima, materijale iz drugih publikacija ili nosilaca autorskih prava, bez izričite dozvole za to, sve dok je izvor naznačen na odgovarajući način. Znatna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nosioca autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samom materijalu".

(Ovaj tekst se realizuje u okviru USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP), koji implementiraju CPCD)