Krug podrške za prevenciju karcinoma dojke se nastavlja i ove godine

UniCredit u BiH, zajedno s kompanijom Visa i Udruženjem "Think pink – Zajedno smo jedno" i ove godine nastavlja inicijativu "Moj krug podrške", s ciljem podizanja svijesti o prevenciji karcinoma dojke.

Svi korisnici UniCredit Visa kartica će, plaćajući ovim karticama do 31.10, biti u prilici pridružiti se Krugu podrške, s obzirom na to da će za svako plaćanje UniCredit banke u BiH i Visa izdvojiti po 1 KM u fond "Zajedno smo jedno", osiguravajući besplatne mamografske preglede ženama širom Bosne i Hercegovine. Prikupljena sredstva će, pored besplatnih mamografskih pregleda, omogućiti i psiho-socijalnu podršku, edukaciju i pakete prve pomoći operisanim ženama u BiH.

Nela Hasić, regionalna direktorica Udruženja "Think pink – Zajedno smo jedno" ovom prilikom je izjavila:

"Ponosni smo što i u ovoj godini, zahvaljujući partnerstvu s UniCredit bankama u BiH i kompanijom Visa, nastavljamo saradnju na projektima koji omogućavaju prevenciju bolesti i podršku ženama koje boluju od karcinoma dojke. Prethodnih godina uspjeli smo realizovati besplatne mamografske preglede ženama širom BiH, svjesni važnosti kontinuiranog praćenja zdravlja žena. Prošle godine kroz ovu inicijativu prikupljeno je preko 54.000 KM, čime je osigurano više od 550 besplatnih mamografskih pregleda, na 11 lokacija širom Bosne i Hercegovine, koji su omogućili blagovremeno otkrivanje promjena i pokretanje daljnjih pretraga kod 50 žena te više od 80 besplatnih PAPA testiranja.

"Kampanjom i pratećim aktivnostima do sada smo postigli mnogo. U to ime želim da se zahvalim Udruženju Think pink koje nas je okupilo s plemenitim ciljem i mojim kolegicama i kolegama iz UniCredit banke koji su, kao i naša kompanija, prepoznali značaj ove teme. Kontinuirano treba raditi na podizanju svijesti o značaju preventivnih pregleda. I zato svi zajedno, danas i sutra i svaki dan, treba da obrazujemo i osnažimo žene u onome što je najvažnije – brizi i borbi za zdravlje i kvalitetan život. Krug života nije samo briga, to je i odgovornost svih nas.", izjavila je Maida Slatina Mehmedagić, menadžer poslovnog razvoja u kompaniji Visa za region jugoistočne Evrope.

Predsjednik Uprave UniCredit Bank a.d. Banja Luka, Gordan Pehar i Predsjednica Uprave UniCredit Bank d.d. Mostar, Amina Mahmutović, naglasili su važnost kontinuirane podrške ovoj vrsti društveno-odgovornih akcija:

"Podrška i briga za naše zajednice je naša dužnost, s toga nastojimo biti kreatori inkluzivnijeg društva, osluškujući potrebe ranjivih kategorija. Ponosni smo što je ova inicijativa spasila živote mnogim ženama, a samim tim i cijele porodice u prethodnim godinama te nam je drago da smo i ove godine udružili naše snage u ovoj važnoj misiji. Od izuzetne je važnosti probuditi svijest, jer isključivo prevencija jeste definicija zaštite od ove teške bolesti. UniCredit ostaje posvećen inicijativama za dobrobit našeg društva."

Pridružite nam se i budite i vi dio Kruga.