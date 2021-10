Kupci ne odustaju od papreno skupog kupusa

BANJALUKA, BIJELJINA, ZENICA - Priprema zimnice je uveliko počela, građani BiH kupuju povrće na pijaci, ali su ih neke cijene, pogotovo kupusa, neprijatno iznenadile, jer je za vrećicu potrebno izdvojiti i do 13 KM.

Zbog toga se građani, prema riječima prodavaca na Novoj pijaci u Banjaluci, sve češće odlučuju da kupe manje količine.

Kako je za "Nezavisne" kazao jedan prodavac kupusa, građani najčešče kupuju tri-četiri vrećice, u zavisnosti od toga koliko novca mogu izdvojiti.

"Ljudi ne kupuju kao što je to bio slučaj prošlih godina. Sve zavisi od finansija, sada kupe tri-četiri vreće, mada ima i onih koji kupe i 10, ali to je vrlo rijetko. Vrećica varaždinca košta 13 KM, dok bijeli kupus košta 10 KM", kaže on.

Dok je kod ovog prodavača kupus skoro tri puta skuplji u odnosu na prošlu godinu na pijaci, kod druge prodavačice cijene su nešto niže. Tako je kod nje za vrećicu kupusa potrebno izdvojiti 10 KM.

"Kod mene vreća kupusa košta 10 KM. Zadovoljna sam kako ide prodaja, jer imam svoje stalne mušterije", kazala je ova prodavačica. Ističe da je prošle godine ista količina kupusa koštala do pet KM, a da sada košta i do 13.

Dragoljub Katana, koji je došao na pijacu da kupi kupus, kazao je za "Nezavisne" da inače uzima pet vrećica, pa će istu količinu kupiti i ove godine.

"Nas dvoje uzmemo pet vreća kupusa, a četvoročlane porodice uzimaju i sedam-osam. Mislim da, bez obzira na cijenu, ljudi kupuju iste količine kao i prethodnih godina", kazao je Katana.

Dodaje da je sa suprugom došao da pogleda kako se kreću cijene, te da će nakon toga odlučiti koji će kupus kupiti.

Slične su cijene kupusa kod još jednog banjalučkog prodavca, a one su, kako kaže, formirane prema vrsti.

"Cijene kupusa se kreću od osam do 12 KM, pa tako bijeli košta osam KM, polubijeli 10 KM, dok je varaždinac 12 KM", rekao je ovaj prodavac.

Dodaje da kilogram paprika košta jednu marku tako da je za vrećicu od pet kilograma potrebno izdvojiti pet KM.

"U suštini dobro ide prodaja, mada sada građani kupuju manje količine, vjerovatno i zbog toga što sad sve manje kisele kupus. Lakše im je kupiti u prodavnici", rekao je ovaj prodavac.

Naime, na štandovima se mogu naći različite cijene, a u zavisnosti od količine i kvaliteta, vrećica paprike roge košta 3,5 KM, dok kilogram patlidžana košta jednu KM.

One kvalitetnije roge paprike, koje se prodaju po kilogramu, koštaju i do 2,5 KM, a kilogram paradajza se može kupiti za 1,5 do 2,5 KM. Na tržnici u Bijeljini vrećica kupusa košta osam maraka, dok je kilogram paprika roga 1,50 KM.

Za vrećicu patlidžana je potrebno izdvojiti tri KM, dok kilogram paradajza košta dvije KM.

S druge strane, na pijaci u Zenici paprika roga košta od 1,80 do 2,50 KM, dok mladi kupus košta jednu marku po kilogramu.

Na pijaci u Zenici za kilogram paradajza potrebno je izdvojiti od jedne do dvije KM.