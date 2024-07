Kupovina na rate bez kamate je uvijek dobra ideja

Kako ljetni period i dugo očekivani godišnji odmor ne biste posmatrali samo kao dodatno opterećenje vašeg ličnog budžeta, već zaista uživali i odmorili na odabranoj destinaciji.

Vaš partner za pametne finansijske odluke u pomoć šalje kreditne kartice koje će vam omogućiti kupovinu roba i usluga uz odgođeno plaćanje i plaćanje na rate, bez dodatnih troškova, kamata i naknada i to na više od 7.000 prodajnih mjesta širom BiH.

To praktično znači da kreditne kartice UniCredit banke Banja Luka, svojim korisnicima omogućavaju da sve troškove, bilo da je riječ o onim planiranim, koji su nastali kao priprema za ljetovanje ili iznenadnim, nastalim impulsivnom kupovinom bijele tehnike, mobilnog uređaja ili dijela nove kolekcije vašeg omiljenog brenda, otplatite dinamikom koja vama najviše odgovara. Lista trgovaca, kao i podatak o maksimalnom broju rata na koji možete podijeliti transakciju koju obavite na mjestu kupovine kod odabranog trgovca, dostupni su na web stranici Banke. Na ovaj način vaša kupovina će sigurno biti lagodnija i predstavljaće manje opterećenje za budžet. Prilikom plaćanja na prodajnom mjestu, potrebno je da odaberete broj rata kojima ćete otplatiti odabrani proizvod ili uslugu (od 2 do 24 rate, u zavisnosti od trgovca) te transakciju potvrditi PIN-om.

Ipak, ukoliko se desi da ste u trenutku kupovine zaboravili na ovu mogućnost ili podjela transakcije na rate na prodajnom mjestu nije moguća, i dalje nema prostora za brigu, budući da to možete učiniti naknadno - putem UniCredit m-bank aplikacije. Svaku vašu jednokratnu transakciju u vrijednosti od 100 KM do 10.000 KM, bilo da je napravljena na POS terminalu u radnji, onlajn trgovini ili na bankomatu, možete podijeliti minimalno na tri, a maksimalno na 24 rate, u zavisnosti od iznosa transakcije i vaših potreba. Naknada za ovu uslugu obračunava se u skladu sa važećom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovima sa fizičkim licima, a ista je dostupna na web stranici Banke.

UniCredit kreditne kartice, osim plaćanja na rate, svojim korisnicima nude niz drugih pogodnosti, kao što su komforna beskontaktna plaćanja na POS terminalima u samo nekoliko sekundi, beskamatna odgoda plaćanja do 50 dana za kupovinu roba i usluga na prodajnim mjestima te isplatu gotovine na bankomatima i drugim isplatnim mjestima u zemlji i inostranstvu. Takođe predstavlja najbrži i najjednostavniji put do dodatne gotovine jer se sa istom mogu realizovati Brzi gotovinski krediti sa rokom otplate do 36 mjeseci, u svega nekoliko minuta - bez depozita, sudužnika, mjenica i ostalih instrumenata obezbjeđenja. Budući da koristi 3D Secure protokol, kreditna kartica vam omogućava i sigurnu kupovinu putem interneta.

Super mogućnost kreditnih kartica jeste i njihovo instant izdavanje koje klijentu omogućava da, odmah po potpisu ugovorne dokumentacije, isti dan može preuzeti i koristiti svoju karticu za plaćanja roba i usluga, kao i koristiti sve ostale pogodnosti koje ona donosi.

A da UniCredit Bank a.d. Banja Luka vodi računa o potrebama svojih klijenata i zajednica u kojima posluje, pored svih navedenih funkcionalnosti, dokaz je i činjenica da su nove Mastercard kreditne kartice Banke napravljene od recikliranog materijala te sadrže bočne ureze koji pomažu slijepim i slabovidim licima u raspoznavanju kartica samo na osnovu dodira.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.