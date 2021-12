Kupovina novogodišnih poklona nikad nije bila lakša

Kako se bliže Nova godina i praznici, sve češće se postavlja pitanje šta kupiti dragim osobama. Kada je ženski poklon u pitanju, u izobilju novogodišnjih dekoracija, garderobe i kozmetike, lako je pronaći onaj pravi, međutim ukoliko kupujemo dar za brata, druga, dečka ili supruga, odluka nije toliko jednostavna.

Iako se na prvi pogled cijeli proces kupovine poklona za muškarce čini kao nemoguća misija, rješenje za ovaj "problem" je nadohvat ruke. Tehnologija 21. vijeka sve više napreduje, konstantno se na tržištu pojavljuju novi uređaji, a zna se ko se tome najviše raduje. Bilo da je u pitanju novi telefon, sat ili slušalice, svaki muškarac će biti oduševljen vašim izborom, zato vam predstavljamo neke od prijedloga poklona sa kojima sigurno nećete pogriješiti.

On je ljubitelj telefona? Jedina dilema se svodi na - Galaxy Z Flip3 ili Galaxy Z Fold3?

Mobilni telefoni su postali naša svakodnevnica, pa ukoliko želite da kupite koristan, a svakako kvalitetan poklon, treba samo da se odlučite za jedan od dva Samsung modela – Galaxy Z Flip3 i Galaxy Z Fold3. Pored toga što ih odlikuje fenomenalni dizajn, ova dva telefona se također mogu pohvaliti i vrhunskim karakteristikama.

Ukoliko tražite poklon za umjetničku dušu, odličan izbor je Galaxy Z Flip3, koji pomoću svog Flex režima omogućava fotografisanje zapanjujućih portreta i selfija. Također, pomoću interfejsa na Cover Screen prednjem ekranu, uz Quick Shot opciju može se snimiti i videozapis, bez obzira na to da li je telefon rasklopljen, preklopljen na pola ili skroz preklopljen. Pošto prati sve trendove, Galaxy Z Flip3 se također može naći i u modernim bojama, a muški spol će najviše obradovati krem, zelena ili fantomska crna boja.

Za poslovne tipove, kojima telefon ujedno predstavlja i računar, savršen poklon je Galaxy Z Fold3, koji se automatski "pretvara" u ličnog asistenta i prilagođava svom korisniku. Flex mode na ovom telefonu omogućava maksimalnu produktivnost i multitasking, a Multi-Active Window, pomoću kojeg ovaj telefon može otvoriti čak tri aplikacije u isto vrijeme, nudi potpuno novo iskustvo korištenja. Također, gornji ekran pruža mogućnost pridruživanja videopozivu, dok je istovremeno na donjem otvoren dokument ili strana sa bilješkama, a ovakav način rada ne samo da će olakšati poslovne obaveze i zadatke, već će i uštedeti vreme.

On je sportski tip? Pravi poklon za njega je Galaxy Watch4!

Za muškarce koji se bave sportom i vode zdrav način života, idealan poklon, na kojem će vam zasigurno biti zahvalni, jeste Galaxy Watch4. Ovaj pametni sat posjeduje BioActive 3u1 senzor, koji u nekoliko klikova tokom treninga dostavlja informacije u vezi sa potrošenim kalorijama, karakteristikama mase skeletnih mišića, bazalnom metaboličkom stopom, procentom vode i masti u organizmu. Jedna od brojnih funkcija, koje se zajedno ponašaju kao lični trener, jeste funkcija Sleep Scores, koja detektuje hrkanje tokom sna, prati nivo kisika u krvi i šalje detaljne informacije putem izvještaja Nacionalne fondacije za spavanje, što predstavlja još jedan način za praćenje zdravlja i vođenje zdravog načina života.

On uživa u muzici? – Bit će vam zahvalan na Galaxy Buds2!

Slušalice su postale nešto što je "must have" današnjice. S obzirom na to da se mnogo ljudi opušta uz omiljenu muziku, ne čudi što su one postale toliko popularne da bez njih ne izlazimo iz kuće. Koristimo ih dok šetamo, treniramo, radimo, učimo, a kada ih biramo nekome za poklon, savjet je da se odlučimo za one sa vrhunskom tehnologijom. Najvažniji aspekt, prilikom biranja ovakvog poklona, jeste uravnotežen, kvalitetan zvuk, kao što je slučaj kod Galaxy Buds2, a koji se ostvaruje pomoću dubokog basa i čistih tonova. Pored toga, benefit ovih slušalica jeste i opcija mijenjanja 3 nivoa jačine ambijentalnog zvuka, koji se može podesiti na Galaxy Wearable aplikaciji, kako bi se obezbijedilo nesmetano uživanje. One se mogu pohvaliti i posjedovanjem 3 mikrofona i jedinice za prijem, koji savršeno skladno funkcionišu i uklanjaju šum, tako da osoba sa druge strane linije može jasno da čuje glas, čak i kada se razgovara na mjestu sa mnogo vjetra, buke i eha. Odlična vijest je i da se mogu pronaći u različitim veličinama, pa nećete imati problem da odaberete one prave.

Za koji god poklon da se odlučite, oduševljenja neće manjkati. Već sada posjetite sajt na kojem se možete detaljnije informisati o samim uređajima, a kada dođe vrijeme da uručite poklon, budite spremni na široke osmjehe i duge zagrljaje.