Kuran će biti vraćen džamiji u banjalučkom naselju Vrbanja

BANJALUKA - Kuran iz džamije u banjalučkom naselju Vrbanja jedini je sačuvan pisani trag nakon rušenja ove džamije u proteklom ratu, te će u narednom periodu biti vraćen u džamiju.

Rekao je ovo Admir Čavka, bivši narodni poslanik u Narodnoj skupštini RS, koji je za "Nezavisne" istakao da je ovo jedino što je ostalo od vrbanjske džamije nakon njenog rušenja.

"Preko jednog zajedničkog prijatelja kontaktirao me čovjek koji je igrom slučaja sačuvao Kuran iz džamije u Vrbanji", rekao je Čavka.

On dodaje da je čovjek koji ga je kontaktirao imao želju da Kuran uruči nekome iz Vrbanje, a da je igrom slučaja to bio on, te je Kuran preuzeo u utorak.

"Donijeću ga u džamiju u Vrbanji. Ovo je izuzetno lijep gest čovjeka koji je želio da ostane anoniman, odnosno nije želio da se objavi njegovo ime", rekao je Čavka.

On je napomenuo da je nedavno prilikom otvaranja Aladža džamije u Foči bio slučaj gdje je jedna žena sačuvala Kuran i predala ga ponovo džamiji, te je istakao da je to vjerovatno postaklo i ovog čovjeka da uradi isto.

"Džamija u Vrbanji je obnovljena 2003. godine i nakon toliko godina Kuran je sačuvan i vraćen i mislim da je to izuzetno pozitivna stvar. Treba da poštujemo jedni druge i treba da idemo u tom pravcu. To ima veliki značaj za samu džamiju u Vrbanji i za sve nas koji živimo u Banjaluci. Moramo ići u tom smjeru da se okrenemo jedni drugima i da se svi nadamo boljim vremenima", kaže Čavka.