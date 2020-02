Kurs o voćarstvu za penzionere u Doboju: Voćnjak tjera crne misli

DOBOJ - Umjesto na partiji velikog šaha u parku, najstarije Dobojlije okupile su se u petak na kratkom kursu o voćarstvu, koje je za njih organizovalo lokalno Udruženje penzionera, a zatim su u voćnjaku svog kolege Ilije Misića iz prve ruke naučili kako se vrši orezivanje voća i njegovo održavanje.

"Daleko je bolje otići u prirodu, družiti se s voćem, družiti se s pčelama, nego sjediti uz televiziju, uz kafu i biti u nekim crnim mislima", smatra Rajko Gligorić, predsjednik dobojskog Udruženja penzionera.

Njegovo mišljenje dijeli i Ilija Mišić, koji je prije deset godina podigao svoj voćnjak.

"Za mene je rad lijek, kada me nešto u životu spopadne ja radim i u tome nađem utjehu. Na kraju krajeva to treba i voljeti, ja volim kada uzmem makaze i odem u rezidbu, kada u jesen berem, slažem plodove. Imam jabuku, šljivu, krušku viljamovku, oko tri hektara", pohvalio se Ilija Mišić.

Da odlazak u penziju ne bi značio i prestanak svih radnih aktivnosti, mnogi penzioneri se počnu baviti voćarstvom, a savjete sami traže u literaturi ili od stručnjaka koji organizuju kurseve.

"Ja sam došao do zaključka da je dosta lijepo baviti se vinogradarstvom, ono traži da čovjek radi, da je vrijedan, a kada dođe do berbe to su lijepi pokazatelji. Imam vinograd od 160 čokota i donese pristojan prinos", priča penzioner Mladen Mutić, koji živi u Doboju, ali s ponosom ističe da je s Korduna.

Vremenske prilike trenutno ne idu na ruku voću, poručuju agronomi, jer je promjenljivo te voćare početnike upozoravaju na opasnosti koje prijete šljivama, jabukama, kruškama...

"Najveća opasnost su proljetni mrazevi, ne toliko u cvjetanju, nego kada biljka zametne plod. Cvijet može da izdrži i do -2,5 stepeni, međutim mladi plodovi već na -0,5 izmrzavaju", poručio je Aleksandar Popović, viši stručni saradnik za voćarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.