Kusturić: Gašenje novih požara u Nacionalnom parku "Sutjeska"

BANJALUKA - Direktor Helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić izjavio je danas da helikopter ovog servisa zajedno sa helikopterom Helikopterske jedinice MUP-a Srbije gasi nove požare u Nacionalnom parku "Sutjeska".

Kusturić je naveo da su informacije o novim požarima dobijene od vršioca dužnosti direktora Civilne zaštite Republike Srpske Borisa Trninića i načelnika opštine Foča Milana Vukadinovića, dodajući da, prema urađenom izviđanju, nije riječ o velikom požaru.

"Nadam se da ćemo ugasiti požar do noći, uz podršku vatrogasaca i ljudi sa zemlje. Naše je da obezbijedimo siguran pristup požarištu, kako bi vatrogasci mogli da ugase panjeve koji tinjaju. Nadam se da ćemo to uraditi do noći, ako sutra ne bude nekih novih požara", naveo je Kusturić, prenosi Srna.

Dodao je da su požari gašeni i prethodnih dana.

Uprkos višemjesečnom angažovanjem na gašenju požara, pripadnici Helikopterskog servisa uspijevaju da ispune svoju misiju u vezi sa medicinskim evakuacijama.

Ovi neumorni profesionalci, na čelu sa direktorom Kusturićem, pored gašenja požara, u protekla tri dana uspjeli su i da uspješno realizuju tri medicinske evakuacije i to dvije iz Trebinja za Beograd i jednu iz Foče ka Banjaluci. Po ko zna koji put posade i svi zaposleni u Helikopterskom servisu pokazali su da su uvijek na raspolaganju stanovnicima Republike Srpske i da profesionalno i hrabro izvršavaju sve postavljene zadatke.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.