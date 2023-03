Kusturić: Medicinske evakuacije u Srpskoj besplatne i svima dostupne

Piloti Helikopterskog servisa Republike Srpske imali su prošle godine 72 uspješne medicinske evakuacije i više od 780 letova za potrebe gašenja požara i djelovanja u vanrednim situacijama, izjavio je direktor Helikopterskog servisa Boban Kusturić, gostujući u emisiji Telering.

Sve intervencije dokaz su opravdanosti postojanja servisa a sve veći broj intervencija u različite svrhe razlog je da se razmišlja o nabavci nove letjelice, rekao je Kusturić.

Republika Srpska je, ističe, u ovoj oblasti ispred nekih daleko razvijenijih zemalja.

"To se ogleda u odnosu vlasti prema stanovništvu, jer i u nekim državama, poput Njemačke i Austrije, imate helikoptere koje se koriste u medicinske evakuacije, ali pravo na to imaju samo ljudi koji imaju ekstra plaćeno osiguranje, dok je u Republici Srpskoj to potpuno besplatno", rekao je Kusturić.

On je napomenuo i da je rad servisa transparentan, pristupačan svima, te da medicinske evakuacije iniciraju isključivo ljekari iz zdravstvenih ustanova Srpske na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta.

"Zahvaljujući dobroj saradnji i podršci vlasti Republike Srpske, imamo dovoljan budžet da sve medicinske evakuacije budu besplatne za naše građane i da to ni na koji način nije privilegija ljudi koji su boljeg imovinskog statusa", naveo je Kusturić i zaključio da je Srpska u tom segmentu pokazala i dokazala da je u nekim stvarima bolja od daleko razvijenijih i ekonomski jačih država.

(RTRS)