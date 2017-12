Kusturica: Mehmed-paša Sokolović jedan od njihovih koji nikad nije prestao da bude i naš

ANDRIĆGRAD - Direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica rekao večeras u Andrićgradu na otvaranju skupa posvećenog životu i djelu Mehmed-paše Sokolovića da je sve što je vezano za pojam Mehmed-paše Sokolovića uzvišeno, "jer je on dio našeg plemstva i koji je u vremenu kada smo gubili svoju državnost postao jedan od njihovih a nikada nije prestao da bude jedan od naših".

"Mehmed-paša Sokolović nije bio samo graditelj, vojskovođa i moćnik, već je i čovjek koji je obezbijedio opstanak Pećke patrijaršije", istakao je Kusturica u obraćanju na skupu "Život i djelo Mehmed-paše Sokolovića", čiji je organizator Andrićev institut.

Kusturica je rekao da Mehmed-paši Sokoloviću, kao svijetloj istorijskoj ličnosti, treba zahvaliti za opstanak Pećke patrijaršije, kao i njegovom bratu za opstanak manastira Mileševa.

On smatra da istoriju treba posmatrati kao zbir sintetičkih svojstava, gdje sve nije ni crno, niti bijelo, te da upravo u prošlosti treba tražiti ohrabrenje koje je, možda, najbolje pronaći u liku i djelu Mehmed-paše Sokolovića.

"Kad se pogleda evropsko vrijeme, koje nam je isticalo sve vrijeme srednjeg vijeka, mi govorimo o Evropi, što bi rekli Hrvati, koja je križala svoje ulice pod pravim uglom, pravila trgove na kojima se odvijao društveni život. Kod nas je to ostalo u srednjem vijeku i stvaralo je resentimane, nezadovoljstvo, loš odnos prema prošlosti. Mislim da upravo u toj prošlosti treba da tražimo ohrabrenje koje je, možda, najbolje pronaći u liku i djelu Mehmed-paše Sokolovića", istakao je Kusturica.

On je podsjetio da je opština Višegrad jednu donaciju pretvorila u postavljanje spomenika Mehmed-paši Sokoloviću, koji je imao veliku pažnju u javnosti.

"Vjerujemo u to da postoje univerzalne ljudske vrijednosti, one koje sežu izvan običnog života i koje ostavljaju duboke tragove kao što je ostavio most, ćuprija na Drini. A, kao što reče Dostojevski, preživjećemo zahvaljujući ljepoti, a ako išta imamo u našoj blizini, što nas prevodi u to preživljavanje - to je veliko djelo Mehmed-paše Sokolovića", naglasio je proslavljeni srpski režiser.

On je izrazio zadovoljstvo što su građani pokazali interesovanje za večerašnji značajan skup posvećen životu i djelu Mehmed-paše Sokolovića.

"Lijepo je gledati vas večeras što se divite nečemu što nije profano i što se ne tiče života koji živimo i koji je težak i nezanimljiv. Divno je što ste pokazali interesovanje za događaj koji je za nas vrlo značajan, a to je sve što je vezano za život Mehmed-paše Sokolovića. To je uzvišeno i on je dio našeg plemstva", istakao je Kusturica.

Nakon Kusturičine uvodne riječi učesnicima skupa obratio se magistar iz Turske Enes Demir, zaposlen u Generalnoj direkciji državnih arhiva Republike Turske.