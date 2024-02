Kutak za čitanje olakšao boravak mališana u prijedorskoj bolnici

PRIJEDOR Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije" u Prijedoru ima tradiciju čuvanja i njegovanja pisane riječi dužu od šest decenija, a prošle godine su na Pedijatrijskom odjelu prijedorske bolnice otvorili i "Bibliotečki kutak", za koji stalno prikupljaju fond knjiga kako bi mališanima koji se tamo liječe, ali i njihovim roditeljima, bar malo olakšali boravak i proces liječenja.

Potvrdila je to u razgovoru za "Nezavisne novine" Gordana Vila, direktorka prijedorske biblioteke, koja je naglasila da tokom cijele godine ova javna ustanova organizuje niz akcija besplatnog učlanjenja u biblioteku, kao što je u Svetosavskoj nedjelji za učenike osnovnih i srednjih škola, a kako kaže, ponosni su jer su i relativno nedavno pomogli i osnivanje biblioteke u opštini Oštra Luka.

"Od osnivanja biblioteke mi smo prošle godine obilježili jedan veliki jubilej, 60 godina postojanja pod okriljem lokalne zajednice. Ona je i ranije, naravno, postojala u Prijedoru u nekim drugim organizacionim jedinicama, ali zvanično pod okriljem lokalne zajednice, odnosno grada Prijedora, egzistira već 60 godina i ima dugu tradiciju. Uvijek dopunjavamo naš knjižni fond, lektira je ono što učenike najviše zanima, ali imaju na izboru raznovrsne knjige i žanrove i uvijek pronađu nešto za svoju dušu da se odmore od školskih obaveza. Imamo zaista bogat knjižni fond koji broji više od 60.000 bibliotečkih jedinica i zaista značajan dio budžeta i ove godine ćemo usmjeriti u obnovu i dopunu fonda, a već sada planiramo jednu veću nabavku, pratimo novitete izdavačkih kuća i sve što se objavi u roku nekoliko dana i mi to nabavimo za našu biblioteku", objašnjava Vila.

Dodaje da jedna akcija traje konstantno, a ona se odnosi na "Bibliotečki kutak" na Pedijatrijskom odjelu Opšte bolnice u Prijedoru i, kako kaže, jedini su na području prijedorske regije napravili kutak za čitanje za mališane koji se liječe.

"Na ideju za osnivanje 'Bibliotečkog kutka' na Odjelu pedijatrije inspirisao nas je primjer iz Srbije, jer smo znali da u Tiršovoj dječjoj bolnici u Beogradu postoji već jedan takav kutak, a bila je želja mojih kolega i mene da slično napravimo i u našoj Opštoj bolnici u Prijedoru. Organizovali smo akciju 'Obraduj drugara, pokloni knjigu', koja je zaista urodila plodom. Svakodnevno su dolazila i djeca i roditelji, koji su donosili očuvane knjige i slikovnice i bili smo prijatno iznenađeni velikim odzivom Prijedorčana. To je bilo prije otprilike godinu dana i ta akcija je bila dobar pokazatelj da i te kako možemo da napravimo kutak, prije svega od kreativnog rada bibliotekara, i mogu slobodno reći, vlastitim rukama, uz dogovor sa rukovodstvom bolnice, koje nam je obezbijedilo jedno mjesto, postavili smo 'Bibliotečki kutak' na radost svih. Napravljen je prije svega zahvaljujući angažmanu mojih kolega i hvala njima, ali i svim Prijedorčanima koji su donirali knjige i slikovnice", kaže Vila i napominje da akcija doniranja knjiga za kutak na Odjelu pedijatrije traje konstantno.

"I sada imamo veliki broj knjiga koje smo prikupili i koje ćemo tek da odnesemo, a to se pokazalo izuzetno efektno, jer osim što se tamo liječe i leže djeca, sa njima budu i roditeji, pa mi u kutak ostavimo i knjige za odrasle. Javljaju nam se roditelji i djeca i to nam je nešto najdraže. Bilo je zaista mnogo fotografija koje nismo objavljivali, jer su prije svega u pitanju maloljetnici, i nismo željeli na društvenim mrežama i sajtovima da to objavljujemo, ali su poruke pune zahvalnosti znak koji nam govori da smo uradili pravu stvar", ističe Vila.

Napominje da je Odjel pedijatrije ogoroman i da tu gravitiraju pacijenti sa cijelog područja prijedorske regije, ali i šire.

"Mnogi imaju priliku da na neki način uz knjigu ublaže te teške trenutke i da prije svega mališanima olakšaju boravak i liječenje, jer imaju i kutak za crtanje, obezbijedili smo im i bojice, osim knjiga, tu su i bojanke, tako da smo na neki način olakšali bar malo i roditeljima i njima", kaže Vila i dodaje da je ponosna na rezultat rada svojih kolega i tradicije koju njeguju.

Nedavno je oformljena i biblioteka u maloj pograničnoj opštini Oštra Luka.

"Sa ponosom mogu da kažem da smo značajan dio fonda zaista mi, kao ustanova, poklonili toj biblioteci, koja je osnovana pod okriljem jednog udruženja građana i nema status biblioteke, ali bez obzira na to, ona funkcioniše. Posebno smo ponosni na to što smo dali doprinos da još jedna opština dobije svoju biblioteku na našem području, što je i inače naša dužnost. Značajan dio knjižnog fonda koji mi imamo viška, duplikate, poklone koji nama stignu, ali već imamo slične naslove ili iste mi prosljeđujemo kolegama u Oštroj Luci i, zahvaljujući nama, sigurna sam da, ako nije 50 odsto, onda je sigurno 30 odsto zasluga naša i naših građana za fond te biblioteke", rekla je Vila.

Napominje da nastoje da imaju šarolik fond knjiga, što je vjerovatno i bio uzrok velike zainteresovanosti učenika da se u Svetosavskoj nedjelji besplatno učlane u ovaj hram kulture.

"To je zaista jedna duga tradicija i u nedjelji svetosavlja, već unazad, pa najmanje 10 godina, organizujemo besplatan upis za učenike osnovnih i srednjih škola, tako je i ove godine i zaista je velika zainteresovanost učenika, jer imamo mnogo đaka koji žele da iskoriste ovu pogodnost. Obično upis traje do 29. januara, ali smo zbog velikog odziva i zainteresovanosti odlučili i taj dan da primamo prijave, nakon čega ćemo imati neki zvaničan broj o upisanom broju učenika", objašnjava Vila.

Napominje da članovi biblioteke tokom cijele godine imaju više prilika za besplatno učlanjenje, kao što je za žene 8. marta, kao i za sve građane povodom Dana biblioteke, 24. maja, na Svetog Ćirila i Metodija, po kojima ova ustanova i nosi ime.

