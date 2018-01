Lažni penzioneri Fondu PIO RS duguju 362.000 KM

BANJALUKA – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske trenutno pokušava da naplati 207.500 KM u 46 sporova pokrenutih protiv korisnika koji su zloupotrijebili pravo na penziju.

U pripremi je i 13 tužbi teških oko 155.000 KM, a postupci će biti vođeni pred beogradskim sudovima. Advokatima će, potvrđeno je za Capital, za ove pravosudne borbe tokom ove godine platiti 15.000 KM.

U Fondu potvrđuju da je u toku 31 izvršni postupak težak 148.540 KM, a vodi se i 15 parničnih postupaka u vrijednosti od oko 59.000 KM.

"U 2016. i 2017. godini uspiješnost dobijanja sudskih presuda u korist Fonda u prosjeku je bila 80 odsto. Ove godine za advokatske usluge izdvojićemo 15.000 KM", navode u pisanom odgovoru za Capital.

Poziv advokatima koji bi Fond zastupali pred beogradskim sudovima objavljen je 22. januara, a tužbe će nadležnim sudovima biti podnesene po okončanju ovog postupka.

"Predmet sporova je obaveza korisnika prava na vraćanje preplaćenog iznosa penzije i odnosi se na one koji su bila dvostruki korisnici i imaju prebivalište/boravište u Srbiji", ističu u Fondu.

Penzioneri u RS podržavaju nastojanja Fonda da iskorijeni lažne penzionere.

Predsjednik bijeljinskog Udruženja penzionera Savo Pantelić ističe da je dobro što "borba Fonda nije euforična".

"Odlučili su da svu dokumentaciju provjere i otkriju lažne penzionere i dobro je što se to radi temeljno i polako. Riješeno je dosta ovakvih sporova", kaže Pantelić.

Ekonomisti, pak, imaju primjedbe na rad Fonda. Kažu, da je pretvoren tek u agenciju za obavljanje tehničkih poslova, a da mu je potrebna nezavisna komisija eksperata koja bi se bavila dokumentacijom budućih penzionera.

"Kada imate neefikasno sudstvo, svi su motivisani da se okoriste. Postavlja se logično pitanje – zašto bih ja bio pošten, ako je moj komšija podmićivanjem došao do penzije? Sve su to posljedice. Fond PIO RS ne radi na pravi način. Ekipa medicinskih, ekonomskih i pravnih eksperata potrebna je da kontroliše penzionere, ali i one koji su radili u Fondu i omogućili da se neko nepošteno okoristi. Sve dok se ne uspostavi sistem rigoroznog kažnjavanja, imaćemo ovakve situacije", kazao je ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

Rastu potraživanja Fonda

Potraživanja Fonda PIO RS za samo prvih šest mjeseci 2017. godine povećana su za 46,7 miliona u odnosu na isti period pretprošle godine.

Po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, dugovanja Fondu PIO za prvu polovinu pretprošle godine iznosila su 429,4 miliona KM, od čega je 366,8 miliona osnovni dug, a 62,6 miliona su kamate, dok su potraživanja za isti period 2017. godine 476,1 milion, od čega je 412,7 miliona osnovni dug, a 63,5 miliona su kamate.

Najveći porast dugovanja bilježe, očekivano, zdravstvene ustanove i javna preduzeća, čiji je država većinski vlasnik.

Tako su potraživanja od zdravstvenih ustanova krajem prošle godine iznosila 116,8 miliona, od javnih preduzeća – 119,9 miliona, privatna preduzeća dugovala su 108,8 miliona, samostalne djelatnosti 77,4 miliona, republičke ustanove i institucije 29,5 miliona, kožarsko-tekstilna industrija 13 miliona, preduzeća čiji je osnivač opština 5,8 miliona, opštine/gradovi tri miliona i banje 1,9 miliona KM.

(Capital)