Ledeni dan u BiH

BANJALUKA - Republiku Srpsku i Federaciju BiH danas očekuje ledeni dan zbog najavljenog veoma hladnog i vjetrovitog vremena.

Tokom dana će u centralnim i istočnim predjelima i na planinama biti uslova za vijavice i prolazno jači suv snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Više sunca biće na jugu, ali se i tamo očekuje vjetrovito i hladno vrijeme. Poslijepodne i uveče biće promjenljivo oblačno, osim na istoku i sjeveroistoku, gdje će ostati pretežno oblačno i uz provijavanje snijega.

Duvaće umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ujutro prolazno pojačan. Na planinama u centralnim krajevima i u Hercegovini očekuje se umjeren do jak, na momente i veoma jak sjeverac koji će pojačavati osjećaj hladnoće. Poslije podne biće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu umjerena do jaka bura.

Najviša dnevna temperatura vazduha od minus pet do jedan, na jugu do dva, na planinama od minus osam stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorloškog zavoda, jutros je pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom, dok je u Hercegovini uglavnom sunčano.

Najhladnije jutros u 7.00 časova bilo je na Bjelašnici gdje je izmjereno minus 15 stepeni, dok su u Neumu i Mostaru izmjerena dva stepena Celzijusova.

Temperatura u ostalim mjestima: Han Pijesak minus osam, Sokolac i Bugojno minus sedam, Gacko minus šest, Sarajevo, Tuzla, Šipovo i Rudo minus pet, Doboj, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Livno, Višegrad, Bihać, Foča i Zenica minus četiri, Prijedor, Novi Grad, Sanski Most i Ribnik minus tri, Banjaluka, Zvornik, Bijeljina, Gradačac, Grude i Bileća minus dva, Trebinje minus jedan stepen Celzijusov.

Visina snijega na Han Pijesku je 50 centimetara, na Sokocu 25, u Foči 20, Srebrenici 14, u Banjaluci, Mrkonjić Gradu, Novom Gradu, Ribniku i Rudom 11, u Prijedoru i Šipovu 10, u Gacku devet, u Doboju osam, u Višegradu pet i u Bijeljini dva centimetra.