Ledeni talas sa Arktika hara Evropom, uskoro stiže i kod nas

Meteorološki servis "Sever veder" EU objavio je da će temperature uskoro biti znatno ispod prosjeka za ovo doba godine, jer stiže veoma hladan arktički talas.

Kako prenose hrvatski mediji, veoma hladan arktički front koji se kreće prema Evropi izazvaće veliki temperaturni pad, a meteorolozi predviđaju da bi u pojedinim regionima za samo 24 sata temperature vazduha mogle da padnu i za 20°C.

Znatno zahlađenje vjerovatno će donijeti i dosta sniježnih padavina u Alpima i izazvati oluje na Mediteranu.

Očekuje se i velika količina kiše. Polarna hladnoća već je zahvatila Baltik i nastavila je da se kreće prema središnjoj Evropi. Očekuje se da ovo zahlađenje sa Arktika na Balkan stigne krajem nedjelje i donese temperature za oko 10 stepeni niže od prosjeka za ovo doba godine.

Latest model guidance is still well on track for a powerful blast of cold polar maritime airmass across large parts of Europe and the Mediterranean in the next 72-96 hours. 850 mb level temperatures will be up to 10 °C below average for this period! ECMWF. Maps: @tropicaltidbits pic.twitter.com/NBnJ0sDCDG