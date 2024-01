Ledeni talas stiže u BiH i Srbiju

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje znatno hladnije i oblačno vrijeme uz snježne padavine i porast snježnog pokrivača u većini predjela.

Snijeg će biti jači na sjeveru i istoku u prvom dijelu dana, dok će popodne i uveće biti hladno uz slab snijeg, a do kraja dana visina snježnog pokrivača biće između pet i 15 centimetara u nižim, dok će u brdsko-planinskim predjelima biti do 30 centimetara. Na krajnjem jugu kiša u prvom dijelu dana, a popodne će biti uglavnom suvo i vjetrovito, uz jaku buru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, na jugu i planinama jak, sjeverni.

Minimalna temperatura vazduha od minus pet do minus jedan, na jugu do šest, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od minus tri do nula, na jugu do osam stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini predjela, a snijeg je zabilježen na planinama. Prema kraju dana ili tokom noći očekuje se susnježica i snijeg, prenosi srna.

Snijeg se očekuje i u Srbiji. Prema procjenama pojedinih meteorologa snježni pokrivač će dostići do 20 centimetara, na planinama do 30. "Sutra će biti hladno i vetrovito, povremeno sa snegom, uz stvaranje snežnog pokrivača, osim u Negotinskoj Krajini. Utorak će u Srbiji biti ledeni dan, a već krajem tog dana sneg će prestati da pada," navode iz RHMZ.

U drugoj polovini sedmice očekuju se umjereni i jaki jutarnji mrazevi i ponegdje magla. Danju suvo uz djelimično razvedravanje ali će se zadržati hladno vrijeme, u većini mjesta dnevna temperatura oko 0 stepeni Celzijusa.

