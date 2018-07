Lena Kovačević pored medalja i pehara, nagrađena i titulom "Novo ime"

Foča, Prijedor i Srbac su gradovi u kojima žive mladi talenti, dosadašnji pobjednici takmičenja Novo ime, powered by Novomatic. Potraga za četvrtim Novim imenom završena je u Kozarskoj Dubici, a prestižna titula stigla je ruke djevojke koja je navikla da drži pobjedničke pehare, medalje, nagrade i priznanja.

Ona je rukometašica, kapiten, trener i naše Novo ime Lena Kovačević, koja je motiv za prijavu pronašla u nesebičnoj borbi za svoj klub i svoje djevojčice.

“Moj talenat je da nastavim da se lavovski borim za bolje sutra djece u koje, sem njihovih roditelja i nas par entuzijasta, malo ko vjeruje. To me čini srećnom i gura me naprijed”, napisala je Lena u svojoj prijavi na talent takmičenju Novo ime.

Snaga i energija koju nosi, velika ljubav prema sportu i mladima, donijele su joj pobjedu u još jednoj utakmici. I ovu je, kao i prethodne, igrala za svoj tim, mladu selekciju koju vodi kao trener i koja postiže sjajne rezultate.

Osim Lene, pobjednica u mjesecu maj Isidora Cvijetić sa svojim plesnim partnerom ove jeseni, zahvaljujući Novom imenu, putuje na Svjetsko prvenstvo u plesu, a Adnan Selimović je svoj san zaokružio zbirkom poezije koju je nedavno objavio. Sonja Marković iz Foče svoju virtuoznost na klaviru pokazala je na međunarodnim takmičenjima širom Evrope.

Projekat Novo ime dio je društveno odgovorne filozofije kompanije “Novo RS”, koja putem platforme www.novoime.com pruža mogućnost mladim talentima iz Republike Srpske od 16 do 30 godina, da se prijave, predstave svoj talenat i potom glasovima publike, ponesu laskavu titlulu Novo ime, kao i nagradu u iznosu do 5 000 KM.

Novi krug prijava počinje već 15.07. i biće otvoren petnaest dana, do 01.08.2018. godine.

Prijavite se, ili javite onima koji bi već u sljedećem mjesecu mogli da se nađu na Leninom mjestu.

