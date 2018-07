Let za zapadni Balkan skuplji nego za Njujork

CIRIH, SARAJEVO - Letovi iz Švajcarske i drugih zemalja zapadne Evrope na zapadni Balkan su ponekad toliko skupi da bi bilo moguće pronaći letove iz Evrope za Njujork za istu cijenu, piše švajcarski dnevni list za putnike "20 minuta".

Kako navode, dijelom se takva praksa dešava zbog relativno malog broja letova, koji su neravnomjerno raspoređeni tokom sezone, gdje se najviše leti u vrijeme praznika. Osim toga, kako ističu, određene frekventne linije često opslužuje samo jedna kompanija, koja onda ima mogućnost da podiže cijene.

List navodi izjavu Ivana iz Hrvatske, koji letove iz Ciriha ka Splitu i Zagrebu u špicu sezone plaća između 700 i 1.500 franaka, odnosno od 1.200 do 2.400 maraka.

"Za taj novac možete letjeti do Njujorka. Ne znam kako kompanije opravdavaju ovoliko visoke cijene", kaže on.

On tvrdi da je slična situacija i s letovima ka Kosovu, Hrvatskoj, BiH i drugim zemljama na Balkanu.

Kako navode, cijene su najgore prema Prištini, a Altin Marku, albanski voditelj televizijske emisije "Fol Shqip Show", kaže da planira organizovati proteste kako bi skrenuo pažnju na visoke cijene.

Zbog visokih cijena pojavljuju se "fantomske firme" poput "GermaniAir", "Reisebüro Prishtina" ili "Sky Express", koje nude povoljnije cijene, a u stvari se radi o prevarama s ciljem da se od žrtava izmami novac.

Što se tiče BiH, putnici se često žale da su karte "Austrian Airlinesa" u pojedinim terminima veoma visoke.

Prema Googleovom pretraživaču, možete očekivati da ćete kartu za let tom kompanijom iz Sarajeva do Beča, u špicu sezone, u jednom smjeru, platiti i više od hiljadu maraka. Na primjer, ako ste danas kupili kartu za 6. avgust, platićete povratnu oko 1.300 maraka.

U "Lufthansi", kojom od Sarajeva možete letjeti do Minhena, cijene su znatno niže, ali, na primjer, ako ste danas kupili kartu za let 14. septembra, platićete je oko 800 maraka u jednom smjeru, prema Googleovom pretraživaču.

Ukoliko su vam ove cijene previše paprene, možete se opredijeliti za neki od niskobudžetnih operatera, poput "WizzAira", kojim ćete, primjera radi, iz Tuzle do Stokholma letjeti za oko nešto prihvatljivijih 200 maraka u jednom smjeru.

Omer Kulić, ekspert za avijaciju, kaže da su cijene visoke zato što nekoliko evropskih avio-kompanija drži monopol na pojedine destinacije.

"Tu je, prije svega, naša krivica. Da mi imamo našu avio-kompaniju i da letimo, recimo, do Beča, putnici bi imali mogućnost da biraju jeftinije letove. S obzirom na to da nemamo, 'Austrian' može postaviti cijenu koju želi i reći: 'To vam je cijena, pa vi izvolite'", kaže Kulić za "Nezavisne".

On ističe da je slična situacija sa bankama i da neka od austrijskih banaka koja posluje u BiH za slične proizvode u Austriji nudi višestruko niže kamatne stope, nego u BiH.

"Možda nekome od naših ovdje i odgovara da to bude tako. Ja ne znam, ali eto neka svako sam procijeni", kaže on.