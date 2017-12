"Ličnost godine in memoriam Željko Kopanja 2017.": Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke

BANJALUKA - U Banjaluci, u organizaciji "Nezavisnih novina", počela je tradicionalna manifestacija "Ličnost godine in memoriam Željko Kopanja 2017." na kojoj po 15. put biramo "Ličnost godine".

19.05 - Ličnost godine 2017. – Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke

Ličnost godine 2017. je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, a nagradu mu je uručio Aleksandar Kopanja, zamjenik direktora "Nezavisnih novina".

18.58 - Novinar godine – Denis Bojić

Urednički kolegijum "Nezavisnih novina" odlučio je da prestižnu novinarsku nagradu "Nikola Guzijan" dodijeli Denisu Bojiću, novinaru RTRS-a, a nagradu mu je uručila Sandra Gojković Arbutina, glavni i odgovorni urednik "Nezavisnih novina".

18.51 - Privrednik godine Dušan Torbica - Elnos Grupa

Zahvaljujući izuzetnim poslovnim rezultatima iz ove godine nagrada privrednik godine pripala je generalnom direktoru Elnos Grupe Dušanu Torbici, a nagradu mu je uručila Diana Radić, izvršna direktorica "Nezavisnih novina".

18.43 - Podvig godine - Jelena Trikić – Zoran Mijić

Prilikom odluke za dodjelu priznanja za podvig godine pod nazivom "Jelena Trikć - majka hrabrost", uređivački kolegij "Nezavisnih novina" je imao jako veliki broj kandidata ove godine.

U konkurenciji najhumanijih djela ove godine priznanje za podvig godine zasluženo odlazi u Kozarsku Dubicu, u ruke Zorana Mijića, a nagradu će mu uručiti Minja Šuković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika “Nezavisnih novina”.

18.35 - Najbolji ministar u Savjetu ministara BiH – Semiha Borovac

Najbolji ministar u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine je Semiha Borovac, ministar ljudskih prava i izbjeglica, a nagradu joj je uručio Saša Čavrag, urednik "Nezavisnih novina".

18.34 - Najbolji ministar u Vladi Republike Srpske – Anton Kasipović

Najbolji ministar u Vladi Republike Srpske, je Anton Kasipović, ministar pravde, a nagradu mu je uručio Milan Šekara, urednik portala nezavisne.com.

18.29 - Najbolji ministar u FBiH – Zora Dujmović

Najbolji ministar u Federaciji Bosne i Hercegovine, je Zora Dujmović, ministar kulture i sporta, a nagradu joj je uručila Vesna Iliktarević, urednica politike u "Nezavisnim novinama".

18.20 - Prisutne je pozdravila Sandra Gojković Arbutina, glavna i odgovorna urednica "Nezavisnih novina.

"Od prošle godine manifestacija nosi naziv "Ličnost godine in memoriam Željko Kopanja", u čast i sjećanje na njenog idejnog tvorca i osnivača "Nezavisnih novina" Željka Kopanju, a koji je preminuo 8. avgusta 2016. od posljedica srčanog udara. Mi koji smo s njim godinama radili, ali i svi koji su ga poznavali, dobro su sjećaju da do posljednjeg dana nije prestajao da poziva na dijalog i koliko je živio ideju pomirenja i suživota. Zato želimo da i dalje, kao medij, prepoznamo i adekvatno nagradimo one koji su razmišljali slično, pokušali da mjenjaju stvari na bolje, dajući prednost ovim vrijednostima, i u tome bili uspješni", rekla je Sandra Gojković - Arbutina, glavni i odgovorni urednik "Nezavisnih novina".

Vi, poštovani čitaoci portala www.nezavisne.com ste bili najzahtjevniji žiri, jer su vaši glasovi odlučili koji će ministri, na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, ponijeti laskavu titulu "Ministar godine".

Od samog osnivanja, mi iz "Nezavisnih novina" nizom društvenoogovornih aktivnosti želimo stvoriti bolje okruženje za život građana i trudimo se da novosti, stavove i odluke od životnog značaja donesemo na najpozitivniji mogući način.

Upravo te pozitivne primjere u svim oblastima društvenog života nastojimo istaći kroz manifestaciju "Izbor ličnosti godine" u čast i sjećanje na Željka Kopanju tvorca i osnivača "Nezavisnih novina".

Sa ponosom ističemo da je ova manifestacija kruna zalaganja i njegovanja osnovnih ljudskih vrijednosti: poštovanja slobode misli i govora, odgovornosti prema sebi i drugima, zalaganja za mir i dijalog i spremnosti da se uhvatimo u koštac sa svim nedaćama kako bi stvorili bolji svjet oko sebe.