Liječenje onkoloških pacijenata ne smije biti tabu tema

TREBINJE - Liječenje onkoloških pacijenata ne može da ide u dobrom pravcu ukoliko oni nemaju adekvatnu podršku ljekara i porodice, istaknuto je na predavanju koje je, u organizaciji Udruženja oboljelih od malignih bolesti "Vjera - luča - nada" održano u trebinjskoj Gradskoj upravi.

Jelena Sredanović, specijalista psihijatrije s Instituta "Laza Lazarević" iz Beograda, koja u ovom udruženju volontira, govoreći o odnosu pacijenata i članova porodice prema malignoj bolesti napomenula je da je od ključnog značaja da svi članovi zajednice, a naročito porodica, moraju biti uključeni u liječenje oboljelih od malignih bolesti.

Ona je kazala da su onkološki pacijenti u Trebinju još "kruti" u svojoj bolesti, zbog koje, kako dodaje, pojedini imaju čak i osjećaj sramote, ali ono što je sigurno jeste da odnos ljekar - pacijent mora da bude odnos najvećeg mogućeg povjerenja, od koga sve polazi.

"Zbog svega ovoga je edukacija veoma značajna i dosta stvari se i u liječenju ovih pacijenata treba unaprijediti, poput, recimo, angažmana volontera sa Akademije likovnih umjetnosti, koji bi oslikali prostorije u kojima se liječe, jer je i ambijent mnogo značajan za uspjeh u liječenju", kazala je ona, ističući da su ovakva edukativna predavanja i rad sa psiholozima od ogromnog značaja.

Nada Đurić, predsjednica Udruženja "Vjera, luča, nada", koje je formirano u maju ove godine i do sada ima oko 400 članova, od čega 250 oboljelih, a ostalo su donatori, ističe da je jedan od njihovih ciljeva edukacija ovih pacijenata i članova njihovih porodica.

"Pojedini pacijenti jako teško prihvate tu činjenicu, a negdje se dešava da članovi porodice mnogo teže to prihvate i od samih oboljelih. Zato smatramo da je ovaj način edukacije jako potreban, jer, govoreći iz ličnog iskustva, tvrdim da je pacijentu potrebno da bude jak u svakom pogledu. Svakome teško pada kada se desi ova bolest, ali treba biti racionalan jer nemate drugo rješenje i morate slijediti uputstva ljekara koji vas vodi", navela je Đurićeva.

Ona je dodala da će Udruženje nastaviti borbu za ostvarenje osnovnog cilja da se sistemski promijeni zakon o zdravstvenom osiguranju, da se u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Fondom zdravstva traži uvođenje novih lijekova i da nema prioriteta u odabiru pacijenata koji će ih dobiti.

Milana Gotovina, kojoj je prije dvije godine dijagnostikovan karcinom, navela je da je ovo predavanje ogroman iskorak u liječenju i prihvatanju ovih bolesti na našim prostorima.

"To je onda kad sam ja oboljela bila tabu tema i generalno sama dijagnoza je značila kraj. Mislim da ljudi sve više shvataju da to nije tako, da medicina napreduje te da u našoj bolnici imamo odjeljenje na čelu sa doktorom Mirkom Kolakom koji je sam dar od Boga za sve nas, zbog samog pristupa pacijentima", dodala je ona, potvrdivši da je prihvatanje bolesti ključan faktor u liječenju te da je to kod nas još tabu tema.