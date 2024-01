Lili i ove godine obradovala štićenike u Pazariću

SANSKI MOST - Sanjanka Saliha Mašić, koju u ovom gradu svi poznaju po nadimku Lili, tokom novogodišnjih praznika provela je humanitarnu akciju, te prikupila novčana sredstva za kupovinu više od 200 humanitarnih paketa za štićenike Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću kod Sarajeva.

Mašićeva je ovu akciju osmislila prije dvije godine, kada je došla na ideju da na ulicama Sanskog Mosta, prodajom upaljača i olovaka, prikupi neophodna novčana sredstva.

Inače, njena kćerka Sunita je već dugi niz godina smještena u pomenutoj ustanovi.

"Ove godine sam uspjela da osiguram mnogo više paketa nego ranije i sve je namijenjeno štićenicima u Pazariću. Često posjećujem kćerku i druge osobe tamo, pa znam koliko im znači i najmanji znak pažnje i ljubavi. Sigurna sam da će ih ovo mnogo obradovati, jer je i prošli put bilo tako", kaže Mašićeva.

Dodaje kako je akcija i ovaj put naišla na odličan prijem i podršku kod Sanjana i drugih gostiju ovoga grada, tako da je za kratko vrijeme prikupila novac kojim je kupila humanitarne pakete. Ističe kako su joj se javili brojni građani iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, sa željom da u pomenute dobrotvorne svrhe doniraju i novčana sredstva.

"Svi me podržavaju u ovome što radim, a meni je osmijeh moje kćerke i druge djece u Pazariću najveća nagrada, ništa mi drugo ne treba. Hvala dobrim ljudima koji su me podržali i prepoznali ovo što radim", kaže Mašićeva. Dodaje da je na početku obećala kako će sva sredstva koja prikupi biti transparentno i u svrhu utrošena, te je na ovaj način željela uvjeriti sve donatore da je to tako. Inače, Mašićeva je vedra i raspoložena osoba, optimističnog duha i uvijek spremna za šalu, zbog čega je omiljena kod svih koji je poznaju.

