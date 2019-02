Ljekari u USK stupili u generalni štrajk

BIHAĆ - Sindikat doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona (USK) jutros je stupio u generalni štrajk zbog nepoštovanja Kolektivnog ugovora, odnosno izostanka drugog povećanja plate koje je bilo dogovoreno još za novembar prošle godine.

"Nažalost, jutros je počeo štrajk u svim zdravstvenim ustanovama USK-a. Iako su kolege u nekim ustanovama dobili dogovoreno drugo povećanje plate, oni su u duhu sindikalne i kolegijalne solidarnosti u potpunosti podržali štrajk. Drugo povećanje plate nije ukalkulisano doktorima zaposlenim u Kantonalnoj bolnici 'Dr. Irfan Ljubijankić', Općoj bolnici u Sanskom Mostu, te Domu zdravlja u Bihaću, što je negdje oko 70 posto doktora koji rade na području kantona", rekao je predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona Nedim Kurtagić.

Iz Sindikata su istakli kako su ovaj put pređene sve granice strpljenja i fleksibilnosti, te da neće odustati od svojih zahtjeva.

"Bili smo fleksibilni još kod pregovaranja i potpisivanja Kolektivnog ugovora. Zatim smo na mjesec dana i zamrznuli štrajk, ali sada ovo više nema smisla. Nažalost, ne mogu reći ni da sam optimista, ali istrajat ćemo u svojim zahtjevima", riječi su Kurtagića.

Ministar zdravstva, rada i socijalne politike Nermina Ćemalović napomenula je da je Vlada USK planirala određena finansijska sredstva za pomoć ovim zdravstvenim ustanovama, ali da do usvajanja Budžeta ne mogu ništa konkretno uraditi.

"Zaista je žalosno da ljekari moraju na ovaj način tražiti ono što im po Zakonu pripada. Međutim, mi smo sada u izuzetno teškoj situaciji, jer do usvajanja Budžeta nismo u mogućnosti ništa uraditi. To će vjerovatno biti krajem marta i ja sam na to upozorila predstavnike Sindikata na jednom od sastanaka njihovog Upravnog odbora. Planirali smo novac za ovo u Budžetu za 2019. godinu, ali smo do njegovog usvajanja nemoćni", dodala je ministrica Ćemalović.

Doktori medicine i stomatologije na području Unsko-sanskog kantona potvrdili su da se štrajk odvija po Zakonu o štrajku, te da se poštuju odredbe Sporazuma o minimumu poslova za vrijeme generalnog štrajka. Životno ugroženim pacijentima odmah se pruža neophodna medicinska pomoć, dok se trenutno ne tretiraju takozvani "hladni slučajevi".