Ljetne temperature još malo, stiže promjena vremena

Danas će u BiH biti pretežno sunčano vrijeme.

Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha biće uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 32 stepena.

Sutra se će, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, biti sunčano vrijeme. Tokom dana u Bosni se očekuje postepen porast naoblake, što može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Padavine se, uglavnom, očekuju na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Jutarnja temperatura biće od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 stepena.

U četvrtak će prije podne u većem dijelu BiH biti pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. U večernjim satima pljuskovi sa grmljavinom se očekuje u Hercegovini, na jugozapadu i krajnjem sjeveru Bosne. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 26 do 32 stepena.

Za petak, 9. septembra, prognozirano je umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepena.

Stabilne vremenske prilike prognoziraju se do 8. septembra. Tokom jutra u Bosni duž riječnih tokova izgledna je magla, a danju širom BiH pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme uz temperature iznad prosjeka.

Od 9. do 20. septembra očekuje se nestabilno vrijeme uz povremene padavine. Pojava magle moguća je u Bosni duž riječnih tokova, uz temperature, širom zemlje, u granicama uobičajenih za ovo doba godine, prognoza je Zavoda.

Od 9. do 20. septembra u Bosni se očekuju minimalne vrijednosti temperatura vazduha između 9 i 14, u Hercegovini oko 20 stepeni, a maksimalne u Bosni do 25 u Hercegovini do 29 stepeni.