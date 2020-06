Ljeto je počelo, kada će nas sunce ogrijati?

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH za naredna četiri dana, nakon kišnog perioda, sunčano vrijeme očekuje se tek u srijedu.

U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti uglavnom na jugu zemlje. U jutarnjim satima kiša se očekuje u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima, a tokom dana će proširiti na centralnije dijelove. Na jugu i padavine krajem dana i tokom večeri. U centralnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima očekuju se intenzivnije padavine, od 20 do 40, lokalno do 50 l/m2. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna od 14 do 20, na jugu od 20 do 25 stepeni Celzijusa, ističu iz FHMZ-a.

Oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovimana sjeveru i u ponedjeljak, dok su u Hercegovini mogući slabi lokalni pljuskovi. Obilnije padavine se očekuju u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim dijelovima, od 30 do 60, lokalno do 80 l/m2. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu od 21 do 26 stepeni.

Pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom ili lokalnim pljuskovima mogući su u utorak u dijelovima centralne i istočne BiH. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu od 21 do 26 stepeni Celzijusa.

Malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme u BiH očekuje se u srijedu. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu i sjeveru do 26 stepeni, zaključuju iz FHMZ-a.

Sinoć u 23:44 sata na sjevernoj hemisferi je počelo ljeto i trajaće do 22. septembra.

Ljetni solsticij događa se kada Sunce postigne najveću i najsjeverniju tačku na nebu. Tada je na sjevernoj Zemljinoj hemisferi dan najduži i počinje ljeto, a na južnoj Zemljinoj hemisferi dan je najkraći i počinje zima.

Početak ljeta ne događa se uvijek na isti dan, trenutno ljeto može početi u periodu od 20. do 22. juna, u zavisnosti od toga kada Sunce dostigne svoju najvišu tačku.