Ljeto u oktobru, temperatura narednih dana do 30 stepeni, potom slijedi pravo zahlađenje

Narednih dana očekuje nas pravo Miholjsko leto.

Dani pred nama biće veoma topli, a vrijeme će biti nalik septembarskom, a u mnogim predjelima očekuju se prave ljetnje temperature.

Kako se do kraja sedmice očekuju temperature i do 30°C, te vrijednosti biće i za 10 stepeni više od uobičajenih za sredinu oktobtra.

Četvrtak

U četvrtak jutro vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom.

Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine.

Duvaće slab do umjeren južni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura od 6 do 14°C, maksimalna dnevna od 23 do 29°C, u Beogradu do 28°C.

Petak

Nakon vedrog i hladnog jutra, tokom dana sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura od 25 do 30°C, u Beogradu do 28°C.

Subota

Prvi dan vikenda donijeće vrijeme indentično petku. Nebo će biti bez oblaka i potpuno vedro, a tokom dana i veoma toplo.

Nedjelja

Očekuje se jača promjena vremena. Sredinom dana do sjevernih, a poslije podne i uveče i u ostalim predjelima Srbije očekuje se jače naoblačenje zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Ova promjena vremena biće uzrokovana prodorom hladnog fronta, uz veoma jak sjeverozapadni vetar.

Prije prodora hladnog fronta biće i dalje veoma toplo, naročito na jugu, dok će na sjeveru već do podneva da se osjeti zahlađenje.

Maksimalna temperatura biće od 20°C na sjeveru Vojvodine do 30°C na jugoistoku Srbije, uveče u svim predelima u padu.

Sljedeće sedmice vrijeme nalik jesenjem-zimskom

Početkom sljedeće sedmice biće osjetno svježije, a vrijeme nalik jesenjem. Maksimalna temperatura biće od 15°C na severu Srbije do 23°C na jugu Srbuje.

Prema trenutnim prognozama oko 19-20. oktobra postoji mogućnost još jačeg zahlađenja, pa čak i da bude snijega u brdsko-planinskim predjelima. Maksimalna temperatura mogla bi čak da opadne i u nižim predjelima ispod 10°C.

Slično vrijeme i u BiH

Prema najama meteorologa, Bosna i Herecegovina će proći sa istim vremenom, gdje će naredni dani biti veoma toli i sunčani, dok se naredne sedmice očekuje znatno zahlađenje.

Poznati meteorolog Nedim Sladić rekao je kako nas sljedeće sedmice očekuje pravo osvježenje, gdje je mogfuće da će se određeni planinski vrhovi zabijeliti.

“Slijedi nam natprosječna toplota i temperatura zraka uz dosta sunčanih intervala, u sunčano vrijeme će porasti temperature naročito u četvrtak. U petak približavanje novog frontalnog poremećaja, donijet će prolazan porast naoblake, to su oni “mliječni” oblaci nalik na veo, odnosno nije teški oblak nego prozirni oblak. Takve situacije su predznak promjene vremena. Jugo će jačati u višim područjima, bit će više vlage, pa će tokom vikenda biti povećane naoblake, a u nedjelju približavanje frontalnog poremećaja, pojačavat će hladniji zrak prema jugu i samim tim možemo govoriti da drugog dana vikenda očekujemo pad temperature zraka i kišu koja će iduće sedmice najviše zahvatiti veliki dio naše zemlje. Mogla bi potrajati 3-4 dana, temperature će pasti a dovoljno će biti niske na najvišim vrhovima planina da zabilježimo pahulje snijega“, kazao je Sladić.

