Ljubavna priča Suzane i Ramiza: "Roditelji su bili protiv, a sada zajedno slavimo Božiće i Bajrame"

Ljubavne priče često prkose vremenu i okolnostima, ali malo koja inspiriše kao priča Ramiza i Suzane. Njihova veza je dokaz da prava ljubav može prevazići sve prepreke, čak i one koje se čine nepremostivim.

Suzana i Ramiz su se upoznali 2014. godine, kada je ona posjetila Beč sa prijateljem, koji ju je odveo u Ramizov lokal.

“Tada sam ga prvi put vidjela, ja sam se njemu odmah dopala”, priča Suzana.

Nakon mjesec dana, Suzana je slavila rođendan, i drug koji ih je upoznao rekao je Ramizu gdje su, pa je i on došao.

“Kada smo ušli u priču, shvatili smo da smo oboje iz okoline Bijeljine, ali sam ja odmah po imenu shvatila da smo različite vjere. Ja sam odrasla u crkvi, veoma sam pobožna i iz pobožne porodice. Nisam mogla da zamislim da bih bila sa nekim ko je druge vjere, i odmah sam izbacila tu mogućnost kada mi je rekao kako se zove”, iskrena je Suzana, prenosi N1.

Bio je jako uporan

Međutim, Ramiz nije odustajao. Našao je Suzanin Facebook profil i slao joj je poruke, ali ona i dalje nije ništa željela upravo zbog navedenih razlika.

“Nakon četiri mjeseca njegove upornosti pristala sam da izađem sa njim. Prvi dejt je trajao devet sati. Bilo mi je prelijepo, ali sam i dalje izbacivala tu mogućnost jer bi moji roditelji reagovali užasno kada bi to čuli”, kazala je Suzana.

Roditelji nisu podržavali vezu

Nakon par dana Ramiz i Suzana su ušli u vezu. Suzana je tada imala 19 godina, a Ramiz 21.

“Krila sam vezu godinu dana od mojih roditelja. Nakon toga sam im rekla, to je bio jako težak trenutak za mene, i nakon toga smo raskinuli jer je bio preveliki pritisak. Bili smo jako mladi”

Sve te godine posle toga su se viđali, ali nisu bili zajedno. U jednom momentu su se čak i blokirali na društvenim mrežama, dok sudbina nije umiješala svoje prste prije dvije godine:

“Ja radim kao policajka u Beču, vidjela sam ga u novom autu dok sam radila. Odlučila sam da ga zaustavim. On je bio u šoku, ali se nasmijao, sjeća se Suzana. Trudila sam se da ostanem profesionalna, tražila sam mu papire i vozačku. Bili smo blokirani na svim društvenim mrežama, nismo imali nikakav kontakt. Tako da nam je prvi susret nakon toga bio kao iz filma”, priča Suzana.

Nakon toga su se ponovo sreli dok je Suzana radila, ovaj put su lijepo razgovarali.

“Počeli smo da se dopisujemo i shvatili smo da smo sve te godine mislili jedno na drugo i da se zapravo i dalje volimo. Jedini problem je bio kako će to moji roditelji prihvatiti. Prvih par mjeseci smo krili vezu, ali nisam dugo izdržala i opet sam saopštila roditeljima da smo zajedno i da je to to. Da me ne zanima šta će ko da misli”, prisjeća se Suzana teškog, ali olakšavajućeg momenta.

Roditelji su na početku bili protiv, ali su s vremenom prihvatili Ramiza.

“Oni njega sada obožavaju i presrećni su što je Ramiz dio mog života. Zajedno slavimo Božić i Uskrs, čak je i česnicu pravio sa mnom za Božić”, priča ona.

Zajedno slave i Bajram, pripremajući ručak za Ramizovu porodicu.

“Mi se još nismo vjenčali, svadba će biti na jesen ove godine i presrećna sam. Naravno da nailazimo i čujemo razne osude, ali mi želimo da pokažemo ljudima da ljubav između ljudi razičite vjere može da uspije”, zaključila je lijepa Suzana.

