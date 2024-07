Ljudi velikog srca: Bajkeri usrećili devet višečlanih porodica na Kosovu

PRNJAVOR - Da su bajkeri ljudi velikog srca, svojim primjerom pokazuju članovi Moto-kluba "Prnjavor 07", koji su i ove godine organizovali desetu humanitarnu akciju "Vidovdan 2024" na Kosovu i u periodu od pet dana vozili se od Metohije preko Šar-planine do Kosovskog Pomoravlja i usrećili devet porodica i sa njima proslavili Vidovdan, koji se na Kosovu slavi i čestita kao da je Božić u pitanju.

Da je ovo već tradicija, potvrdio je u razgovoru za "Nezavisne novine" Prnjavorčanin Goran Desić, idejni tvorac ovog humanog poduhvata, koji već duže od dvije decenije živi i radi u Sloveniji, ali nije zaboravio svoj rodni kraj, ali i Srbe na Kosovu.

"I ove godine sa mnom su bila dvojica klupskih kolega Danijel Samardžić i Siniša Šućur, to je već godinama isti tim i ista ekipa. Ovaj put smo posjetili devet porodica, od Metohije i sela Belo Polje u opštini Peć, pa sve do Kosovskog Pomoravlja, sela Pasjane, Veliko Ropotovo, Jasenovik, Zebnice, da ih sve ne nabrajam. Uvijek je poseban osjećaj kada odemo na Kosovo, a kako već godinama radimo, prioritet je da pomoć uručimo socijalno ugroženim višečlanim porodicama sa dvoje i više djece. Mještani nas uvijek srdačno dočekaju, oduševljeni su, ne znam kako bih to riječima objasnio. Pogrešno je reći da su mještani zadovoljni, mislim da je pravilnije reći da su srećni jer nisu zaboravljeni. Naša materijalna pomoć je kao kap u moru, jednostavno ljudi se osjećaju lijepo kad znaju da neko misli na njih, da nisu ostavljeni i da neko razumije tu njihovu muku", kaže Desić.

Prema njegovim riječima, lijepa riječ i razgovor nekada znači i više od materijalne pomoći, jer ti ljudi imaju potrebu da ispričaju kako žive i da bar nakratko podijele svakodnevne životne nedaće.

"Mi svake godine dolazimo motorima, nismo imali nekih teškoća, jedini problem je saobraćaj, jer tamo je saobraćajna kultura ravna nuli. Za ovih pet dana nismo sreli dvojicu turista ili stanaca da su došli da posjete ove krajeve. Međutim, ostalo je sve prošlo u redu, bio je korektan odnos prema nama na svim administrativnim prelazima, kao i same policije kada su nas zaustavljali", objašnjava Desić.

Ističe da su tokom petodnevnog putovanja posjetili i vjekovne crkve i manastire koji se nalaze na Kosovu i podržali obnovu Crkve Svetog Georgija u Stanišoru i donirali minimalna sredstva u Pećku mitropoliju.

"Moram naglasiti veliku zahvalnost koju mi svi osjećamo prema našem prijatelju svešteniku Bojanu Jeftiću, koji nam je glavna tačka ili glavni punkt i daje nam punu podršku i sigurnost. Mi kod njega boravimo, i on nam pomaže da donacije odu u prave ruke, preko svojih parohijana i saradnika iz institucija kosovskih enklava. Vjerujte da je zanimljivo da niko od tih ljudi kada mi dođemo i pitamo šta im je najpotrebnije ne kažu da njima nešto treba, već preporuče svoje komšije, što je stvarno lijep gest. Vjerujte, većina ljudi tamo je u muci, svakome nešto treba, ljudi su bez primanja, žive od socijalne pomoći, ali ne traže ništa za sebe, već misle na svoje komšije, i to da nisam doživio lično, ne bih mogao povjerovati", priča Desić i dodaje da su ove godine imali malo veće projekte i pomogli su devet porodica.

"Prethodnih godina smo većinom donirali prehrambene i higijenske proizvode, a ove godine smo se usmjerili da uradimo nešto malo veće, da iza nas ostane neki trag, pa smo tako, između ostalog, pomogli jednoj šestočlanoj porodici iz Pasjana da opremi kupatilo, osmočlanoj porodici iz Stanišora, koja želi da ostane da žive na svome ognjištu, pomogli smo kupovinu jednog dijela materijala za unutrašnju malteražu kuće. Jednoj petočlanoj porodici uručili smo traktorske priključke, plugove za oranje, još jednoj petočlanoj porodici smo uručili namještaj za dječju garderobu, donirali smo jednoj porodici i dva kreveta, električni šporet za jednu četvoročlanu porodicu, a sedmočlanoj porodici iz sela Zebnice smo donirali dva kućanska aparata i kupatilsku kadu, dok smo Centru porodične medicine i odjeljenju hirurgije u Gračanici donirali po jedan hidraulični bolnički krevet", objašnjava Desić.

Napominje da zahvaljuju i grupi motorista iz Kosovskog Pomoravlja koji su uvijek uz njih, ugostili su ih i pružili ruku pomoći u dopremanju traktorskih priključaka.

"Od srca veliko hvala svim ljudima koji su dio našeg kluba i koji su pomogli i pomažu ove humanitarne akcije. Mi smo se kući vratili pomiješanih osjećanja, živimo i uživamo u komforu i slobodi koje ponekad kao da ne znamo da cijenimo", zaključio je Desić i dodao da će imena svih koji su pomogli biti pomenuta u videu koji će biti objavljen na zvaničnoj stranici Moto-kluba "Prnjavor 07".

