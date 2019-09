Londonska škola za odnose sa javnošću stiže u Banjaluku

Dolaskom content, digital i PR agencije Represent Communications u Bosnu i Hercegovinu, vratila se i Londonska škola za odnose sa javnošću.

Već u junu ove godine ispraćena je još jedna generacija polaznika Londoske škole za odnose sa javnošću u Sarajevu a u toku je upis za novu generaciju polaznika u Banjaluci.

London School of Public Relations (skraćeno LSPR) je prepoznata po kvalitetnim i jedinstvenim edukacijskim programima, a specijalizirala se za odnose s javnošću, upravljanje reputacijom, upravljanje krizom, kriznim komuniciranjem, brandingom i marketingom, te u novim modulima društvenim mrežama i digitalnim marketingom.

London School of Public Relations osnovana je 1992. godine i priznata je od ITOL-a (Institute of Training and Occupational Learning), NUJ-a (The National Union of Journalists) i CPD-a (Continuing Professional Development).

Program LSPR-a izrađen je u skladu s trenutnim potrebama tržišta i obuhvaća sva potrebna znanja iz pojedinih područja koja osiguravaju uspješnu internu i eksternu komunikaciju kompanija i organizacija. Svi polaznici nakon predavanja će raditi završni ispit na osnovu kojeg stiču međunarodno sertifikovanu diplomu.

"Osim predavača i predavačica iz regije, sa sigurnošću mogu reći da Londonska škola odnosa sa javnošću u Bosni i Hercegovini okuplja naše najbolje eksperte i ekspertice iz ove oblasti. Iskustva sa lokalnog tržišta će svim polaznicima biti od ključnog značaja za primjenu u njihovim svakodnevnim radnim zadacima. Sve što se uči u LSPR-u ima temelje u stvarnome svijetu", izjavila je Ena Maglić, direktorica agencije Represent Communications Sarajevo.

U 2019. godini Londonska škola za odnose sa javnošću u Banjaluci biti će održana u periodu od 02. do 30. novembra, a nastava će biti održavana subotama.

Pozivamo vas da ove jeseni po Londonskom program unaprijedite vaše znanje najnovijim primjerima iz prakse, sa stručnim predavačima i predavačicama.

Sve dodatne informacije o upisu i program možete pronaći na web stranici www.lspr.ba.