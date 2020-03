Loše vrijeme usporilo izmještanje migranata na Lipu

BIHAĆ - Loše vremenske prilike usporile su planove gradskih vlasti Bihaća o izmještanju migranata koji su bez smještaja na lokalitet Lipa, gdje je nedavno počela gradnja novog prihvatnog centra.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, međutim, izjavio je kako su odlučni da do kraja ove sedmice započnu s tim aktivnostima bez obzira na to da li će se radovi do tada privesti kraju. Prema njegovim riječima, još nisu montirani veliki šatori u kojima će biti smješteni migranti, već samo oni u kojima će se nalaziti logistika centra.

"Bićemo primorani da započnemo sa izmještanjem jer jednostavno ne možemo više čekati. Na ulicama Bihaća imamo veliki broj migranata koji se nekontrolisano kreću, ne nose maske niti vode računa o mjerama zaštite i ne treba ni govoriti kolika je to opasnost kada se radi o sadašnjoj situaciji", istakao je Fazlić. On je dodao kako će, čim to vremenske prilike dozvole, započeti postavljanje velikih šatora koji su nabavljeni sredstvima Evropske komisije.

"Radi se o šatorima kojih će ukupno biti 17, a površina svakog od njih je hiljadu kvadratnih metara. U njima su osigurani kreveti i grijanje", kazao je Fazlić. Istakao je kako je u međuvremenu obezbijeđeno vodosnabdijevanje budućeg centra, a da će se pomoću agregata omogućiti električna energija, te da će čitav lokalitet biti opasan ogradom. Prema procjenama, u gradskom središtu Bihaća, na otvorenom ili u napuštenim stambenim objektima, trenutno boravi oko 1.500 migranata. Planirano je da se svi oni premjeste na lokalitet Lipa, a da se potom, u kasnijim mjesecima, na istu lokaciju prebaci i oko 3.500 migranata koji su sada smješteni u prihvatnom centru "Bira".