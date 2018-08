Lovačka udruženja za godinu odstrijelili 10.000 fazana

BANJALUKA - Na području Republike Srpske tokom protekle godine na meti lovaca najviše su zbog atraktivnosti lova bili fazani, kojih je odstrijeljeno 10.000, a pored fazana lovci su odstrijelili i 70 vukova, 1.847 srna, te 3.000 zečeva.

Podaci su ovo Republičkog zavoda za statistiku, koji kažu da su lovci odstrijelili i 2.000 divljih svinja i isto toliko lisica.

"Ustrijeljeni su i 121 jarebica, te ostale dlakave divljači 823 i pernate 11.000", kažu u Republičkom zavodu za statistiku.

Za razliku od 2016. godine, ulovljeno je više 3.000 fazana i 25 vukova, dok je 356 srna manje ulovljeno.

Oni kažu da u RS postoji ukupno 91 lovište, a da na njima djeluje 21.209 lovaca, kojih je više u odnosu na 2016. godinu, kada ih je bilo 20.644.

Prema statistici, u prošloj godini na području RS bilo je 79.000 zečeva, fazana 45.000, 32.000 srna, 626 medvjeda, 3.000 jazavaca i 11.000 lisica.

Lovačka preduzeća u RS zapošljavaju 238 radnika, od čega je 45 šumarskih inženjera i tehničara, 151 lovočuvar i lugar, a radnika na uzgoju divljači 14, dok je administrativnih radnika svega 28.

"Od toga u lovstvu je ukupno 188 radnika, u šumarstvu 40 radnika, dok u ostalim djelatnostima ima deset radnika", pokazuju podaci Zavoda.

Savo Minić, predsjednik Lovačkog saveza RS, kaže za "Nezavisne" da na našem području lovci najviše love nisku divljač, te da skoro svi lovci love i fazane i zečeve.

"Svake godine unosimo fazane u lovišta da bismo povećali brojnost, što nije slučaj sa ostalim jedinkama. Skoro da nema lovačkog udruženja koje ne unese određeni broj ove divljači", kaže Minić.

On ističe da se fazani isključivo love zbog atraktivnosti lova.

"Fazan predstavlja jednu vrstu rituala kićenja lovca, što je veći fazan, sa više boja, sa većim repom, to je lovcu draže, tako da je to ritualan lov jedne lijepe atraktivne divljači. On nije kao druga divljač da se transportuje i nosi u rancu", kaže Minić.

Istakao je da je povećano interesovanja za odstrel vuka u odnosu na prethodni period.

"Imamo veću populaciju vuka u lovištima, ali i sve više zainteresovanih za lov na vuka. Lovcima je interesantna i srneća divljač, sa kojom se dobro gazduje u lovištima", ističe Minić i kaže da je bilo i nekoliko odstrela medvjeda.

Dodao je da su nadležni ukinuli porez lovcima na oružje, što predstavlja indirektnu podršku lovcima, te posebno istakao da je pred RS izuzetan period gdje će lovstvo u RS biti nekoliko kopalja ispred svih onih koji se bave lovstvom u regionu.

U Lovačkom udruženju "Zmijanje" Banjaluka kažu da su fazani divljač koja se zasad najviše vještački uzgaja i unosi na lovišta, što sigurno utiče na povećanu brojnost odstrela.

"Oni se love isključivo uz pomoć pasa ptičara, te su to lagani lovovi koji su rasprostranjeni, te tu nema koristi od mesa kao od divlje svinje ili neke druge krupne divljači. Ipak se radi o sitnoj divljači koje je u odnosu na krupniju mnogo više. Kada se radi o količini, nije isto odstrijeliti fazana i medvjeda", kažu u "Zmijanju".

Dodaju da je RS izuzetno bogata lovnim potencijalom, koji je prepoznat u posljednje vrijeme, te da, nažalost, odlazak ljudi sa ruralnih područja oslobađa prostor koji postaje lovište.

Brojnost životinja lani u lovištima