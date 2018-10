Lovci u USK upozoravaju: U šumi i mečka i migranti

BIHAĆ - Početak nove lovne sezone na području Unsko-sanskog kantona donio je muke ovdašnjim lovcima zbog velikog broja migranata koji nelegalno pokušavaju preći preko državne granice s Hrvatskom.

Lovci kažu kako migrante svakodnevno sreću u rubnim područjima Bihaća, Cazina i Velike Kladuše i dodaju kako se radi o opasnoj situaciji u kojoj vrlo lako neko može nastradati.

"Njihove rute vode kroz lovna područja, jer oni pokušavaju da kroz šumske vrleti neprimjetno pređu državnu granicu. Kreću se nekontrolisano, nekad pojedinačno, a nekada u većim ili manjim grupama", kažu u Lovačkom udruženju "Bihać". Ovdašnji lovočuvar Hazim Abdijanović navodi kako se migranti, čim primijete uniformisanu osobu, u strahu povlače u šume i pokušavaju sakriti.

"S obzirom na to da se tokom lova upotrebljava vatreno oružje, ovo može predstavljati veliki problem i dovesti do teških posljedica. Moguće je i da lovci zamijene čovjeka za divljač i zbog toga je potrebno da se tokom lova strogo vodi računa i pazi na šta se puca", kaže Abdijanić.

Predsjednik Lovačkog društva "Jelen" iz Cazina Esad Pjanić dodaje kako su do sada imali nekoliko bliskih susreta s migrantima za koje se mislilo da su krivolovci. "To je sve prošlo bez težih posljedica, ali ni one nisu isključene. Međutim, migrantima prijeti opasnost i od divljih životinja i oni toga nisu svjesni", kaže Pjanić.

Ilustruje to slučajem kada su nedavno nadzorne kamere na jednoj lovačkoj čeki snimile mečku sa dvoje mladih, a nedugo potom i nekoliko migranata na istom mjestu. Također, lovci navode da je, zbog kretanja migranata ovim šumskim područjem, sitnija divljač iz straha promijenila stanište te migrirala u viša planinska područja.

Ističu kako nesretni događaji u lovu na ovim prostorima nisu rijetkost, pa je u posljednjih nekoliko godina evidentirano pet slučajeva kada su lovci, u nesretnim situacijama, stradavali od vatrenog oružja. Migrantima koji se kreću šumovitim planinskim područjima između dvije zemlje, kažu lovci, prijete i minska polja zaostala iz proteklog rata.