Lovcima u Srpskoj smeta krivolov, sve nade polažu u novi zakon

MILIĆI - Nezgode izazvane vatrenim oružjem u lovištu, sa posljedicama ranjavanja ili smrtnim posljedicama, po pravilu se dešavaju tokom krivolova, što potvrđuje i nedavni slučaj u Milićima, navode iz Lovačkog saveza Republike Srpske.

"Nakon pisanja medija o ranjavanju muškarca tokom lova u Milićima, obavještavamo javnost da je navedeni događaj posljedica krivolova, te da su u istom učestvovale najmanje dvije osobe od kojih jedna nije lovac. Navedeni događaj se desio u milićkom mjestu Maćesi, u četvrtak, 11. januara, odnosno u nelovni dan, kada niko od lovaca u lovištu 'Komić' nije imao izdatu dozvolu za lov divljači", naveli su iz Lovačkog saveza Srpske.

Živojin Lazić, generalni sekretar Lovačkog saveza Republike Srpske, kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da nemaju zvaničnu evidenciju o tome koliko je bilo slučajeva krivolova protekle godine, ali i da su kazne krivolovcima dobro poznate, te da je za nezakonit lov zaprijećena novčana, ali i zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci do tri godine.

"Ovaj nedavni slučaj u Milićima je djelo osobe koje nije lovac, a učestvovao je u krivolovu i to naravno da svim lovcima smeta, jer lovci posjeduju određenu etiku i pravila ponašanja. Ovakvi slučajevi kao u Milićima negativno se odražavaju na sve lovce, posebno ako se desi i ranjavanje. To je u jednu ruku i opomena svima nama da to nije dobro i da moramo sve da radimo u našim mogućnostima da bismo suzbili krivolov", kaže Lazić.

Dodaje da je Lovački savez učinio mnogo i čini na suzbijanju nelegalnog lova uz pomoć odgovornih korisnika lovišta.

"Međutim, desi se da se neko drzne i ode samoinicijativno u šumu i napravi veliki problem. Mi radimo na edukaciji, osposobljavanju mladih momaka kroz naše obuke i polaganje lovačkih ispita. Upravo nam je krivolov jedna od glavnih tema na obukama, kao i naoružanje, municija, ponašanje, etika, čuvanje prirode", objašnjava Lazić i dodaje da su na meti krivolovaca najčešće srneća i divokozja divljač, divlje svinje, ali i medvjedi.

Napominje da krivolov postoji u raznim oblicima, a da Lovački savez čini sve da ga smanji i suzbije.

"Tu se prepliću i dvatri zakona, kao što je Zakon o lovstvu, Lovački savez koji traži nadoknadu štete o divljači, po našem cjenovniku, a Ministarstvo unutrašnjih poslova i sudovi vode krivične prijave i postupke. Napominjem, svaka vrsta krivolova je krivično djelo, a i kazne su ogromne. Za srneću divljač šteta je u iznosu od 4.000 KM, koje plaća lice koje je presuđeno za krivolov i dužno je da nadoknadi štetu korisniku lovišta. Za divokozju divljač odštetnim cjenovnikom predviđena je cijena od 6.000 KM, dok je za medvjeda i do 20.000 KM", kaže Lazić.

Dodaje da lovci očekuju poboljšanje na terenu samom izmjenom Zakona o lovstvu iz 2013. godine i napominje da je Narodna skupština Republike Srpske nedavno usvojila Nacrt zakona o lovstvu.

"Nastupile su određene promjene u društvu, a samim tim i u lovstvu. Lovački savez će na osnovu novog zakona, koji će imati i svoju javnu raspravu i prošao je skupštinsku proceduru dobiti 19 novih ingerencija. Mi imamo oko 80 lovačkih udruženja, 20 šumskih gazdinstava, dva nacionalna parka. Sve su to pravni subjekti koji su pravili sami sebi statute, kako je nekome u datom momentu odgovoaralo, međutim izmjenom zakona je rečeno da će svi statuti u lovačkim udruženjima biti usaglašeni sa komisijom Lovačkog saveza, svi jednoobrazni", objašnjava Lazić i dodaje da će Lovački savez biti drugostepeni organ za vođenje disciplinskih postupaka.

"To neće više biti lovačko udruženje, jer se oni znaju i politički zavaditi, pa i rodbinski, i onda sudovi rješavaju te sporove. Tako da mnogo očekujemo od novog zakona", zaključio je Lazić.

