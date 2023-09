Lovište obogaćeno divljim zečevima

SANSKI MOST - Članovi Lovačkog društva "Sana" nabavili su i u prirodu pustili 34 jedinke divljih zečeva, starosti od tri do pet mjeseci, u sklopu redovnih aktivnosti obogaćivanja fonda divljači.

Zečevi su kupljeni sredstvima udruženja, te pušteni u revir na području sela Kamengrad, gdje je na snazi neprestana zabrana lova s ciljem što veće reprodukcije i povećanja brojnosti sitne divljači.

"Riječ je o krupnim primjercima u najboljoj životnoj dobi i kondiciji, a radi se o 22 ženke i 12 muških primjeraka. Dosta je popravljeno brojno stanje divljih zečeva, ali još nije na zadovoljavajućem nivou. Unošenjem novih jedinki povećavamo njihovu brojnost, dolazi do parenja sa zečevima koji su već u prirodi, te tako dobijamo zdraviju populaciju", kaže Senad Kljajić, predsjednik Lovačkog društva "Sana".

Dodaje da su zečevi već godinama ugrožena divljač u ovdašnjim šumama, kako zbog brojnih predatora koji ih love, tako zbog i čestih šumskih požara koji svake godine uništavaju njihova legla, pa su ovakve akcije izuzetno značajne.

U Lovačkom društvu "Sana" se nadaju da će se ova divljač uspješno prilagoditi uslovima boravka u prirodi, te ističu da su značajne napore uložili u čišćenje lovišta u proteklom periodu.

Inače, zečevi su uzgojeni i kupljeni na farmi u vlasništvu Marinka Džoića iz Orašja, koji se prije desetak godina započeo baviti ovim neobičnim poslom i danas je vlasnik najveće uzgajivačnice tih životinja u Bosni i Hercegovini.

"U cijeloj zemlji danas sam jedini uzgajivač koji to radi na potpuno legalan i transparentan način. Ima onih koji pokušavaju raditi na crno, ali ukoliko se mislite baviti ovim poslom ozbiljno, to se mora legalizirati, a to je posebno važno za lovačka društva kojima je neophodna svjedodžba o zdravstvenom stanju životinja, kao i transparentno pravdanje uloženih sredstava", kaže Džoić. Dodaje da se uzgojem počeo baviti sasvim slučajno, a biznis je pokrenuo neposredno poslije katastrofalnih poplava iz 2014. godine, kada mu je poplavljeno cjelokupno imanje gdje je imao farmu koka nosilja, te se bavio i uzgojem drugih domaćih životinja.

Životni vijek divljeg zeca je do četiri godine u prirodi, a u kavezu maksimalno do dvanaest godina. Ova vrsta životinja aktivna je uglavnom u sumrak i noću, a osim sezone parenja, žive usamljeničkim životom.