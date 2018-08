Lukač: Migrantska kriza očigledna, a vlast na nivou BiH ignoriše problem

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da vlasti u Sarajevu ignorišu sve ono što se dešava u vezi sa migrantskom krizom i svaki dan izjavljuju da to nije kriza i veliki problem, te da ne zna zašto to rade kada je kriza očigledna.

"Možemo da čujemo svaki dan da izjavljuju da to jednostavno nije kriza, da to nije neki veliki problem za BiH, da se to preuveličava naročito iz Republike Srpske, ali mi ovdje znamo da to nije tako jer naša policija privede svaki dan više od stotinu migranata koji ilegalno uđu u Republiku Srpsku i BiH. Predamo ih zajedničkim organima, a na kraju čini mi se da većina njih završi upravo u Unsko-sanskom kantonu, naročito u Bihaću i području Kladuše", naglasio je Lukač.

On je dodao da ljudi u lokalnim zajednicama najbolje znaju kakvih imaju problema zbog migranata.

"Imate pet hiljada ljudi koji su nelegalno tu, za koje ne znate ni ko su ni šta su, da li su problematični, a mnogi među njima su bili u borbenim dejstvima ili u Siriji ili u Iraku. Ima i onih koji dolaze iz drugih zemalja - Irana, Pakistana... Jednostavno ne znate njihove prave podatke, njihova prava imena, a ni njihovu istoriju i šta su radili u svom životu", upozorio je ministar unutrašnjih poslova Srpske.

On je dodao da se po njihovom ponašanju vidi da ima ljudi koji su problematični, koji prave probleme, vrše krivična djela, provale, krađe i slične stvari pa čak ima i pokušaj silovanja.

Lukač je rekao za ATV da je u takvoj situaciji apsolutno normalno da će ljudi koji su domaći i koji hoće mirno da žive na svojim posjedima reagovati protiv takvih stvari i tražiti zaštitu od vlasti.

On je istakao da vlast na nivou BiH jednostavno ignoriše njihove probleme i neće da pokuša da to sistemski riješi.

"Ne znam šta misle da naprave, žicom da ograde kamp da bi ih držali na jednom mjestu i da ne bi od njih očekivali probleme?! Ti ljudi neće svaki dan ležati u šatoru i čekati da se nešto desi, oni će opet biti u gradu, hodati po gradu i izazivaće određene probleme sa domaćim stanovništvom", rekao je Lukač komentarišući pokušaje vlasti na nivou BiH da se napravi kamp za migrante.

On je naglasio da se nešto mora uraditi sa nivoa vlasti BiH da se sistemski riješi taj problem jer je činjenica da se svaki dan povećava broj ljudi koji dolaze, a da oni i dalje ne preduzimaju ništa da to riješe.

Prema njegovoj ocjeni, riječ je o jednoj potpunoj neorganizovanosti vlasti na nivou BiH.

"Vidimo da oni negdje leže po plažama, izležavaju se i čitaju vijesti kao da ih se to uopšte ne tiče i kao da nemaju nikakve veze sa tim što se dešava u vezi sa migrantskom krizom. Nadam se da je vrijeme već da progledaju, da se organizuju i da pokušaju da urade nešto da bi omogućili ljudima u BiH da žive normalno na svojim posjedima i da ih niko ne ugrožava", zaključio je Lukač.