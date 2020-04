Lukač: Svi kapaciteti MUP-a u borbi protiv virusa, angažovani i polaznici policijske akademije

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) stavilo u funkciju sve svoje kapacitete s ciljem kontrole i suzbijanja širenja virusa korona, naglasivši da su angažovani i polaznici Policijske akademije koji će biti ispomoć u policijskim stanicama s ciljem odrađivanja pripravničkog staža u vanrednim okolnostima.

"Polaznici Akademije u narednih šest mjeseci biće ispomoć u našim policijskim stanicama i istovremeno odrađivati pripravnički staž kako bi postali punopravni pripadnici MUP-a i ovlašćena službena lica", rekao je Lukač u intervjuu Srni.

On je ocijenio da će taj angažman za polaznike Akademije biti veliko iskustvo jer će policijski posao učiti u vanrednim okolnostima i naglasio da je uvjeren da se tako kale pravi policajci.

Lukač je poručio svim građanima Republike Srpske da je MUP s ciljem suzbijanja virusa korona angažovao sve svoje kapacitete, te da u svakom, pa i materijalno-tehničkom pogledu, imaju pomoć i podršku Vlade.

"Cilj je da pomognemo svim građanima Republike Srpske da ovo vanredno stanje što prije prevaziđemo i pobijedimo. To možemo da uradimo samo zajedno i poštujući sva pravila nadležnih institucija. U tom smjeru, pozivam građane da poštuju sve postojeće mjere, ostanu kod kuće i ne prenose virus da bi ga što prije pobijedili", naglasio je Lukač.

On je u intervjuu Srni rekao da je MUP pod opterećenjem zbog aktuelne situacije, uvođenja policijskog časa, kontrola ljudi, karantina i graničnih prelaza, ali da ima dovoljno resursa i kapaciteta da ispunjava zadatke i brojne poslove za koje je zadužen.

"Siguran sam da smo, kada je riječ o kontroli širenja virusa, zajednički uspjeli da usporimo njegovo masovno širenje i tako spriječimo kolaps našeg zdravstvenog, pa i ekonomskog sistema", istakao je Lukač.

On je rekao da je Republički štab za vanredne situacije od početka donosio mjere koje su doprinijele da se situacija u vezi sa virusom održi pod kontrolom.

"Policijski čas i ograničenje kretanja se uglavnom poštuju, ali i dalje imamo neodgovorne pojedince koji to namjerno krše i ugrožavaju svoj i živote drugih, a što je kriminalno ponašanje. Svi koji to rade biće sankcionisani i zato ih pozivam da poštuju mjere, nose zaštitne maske i rukavice, te drže odstojanje da ne dođe do širenja virusa", ukazao je ministar unutrašnjih poslova Srpske.

On je rekao da MUP koristi tehničke resurse i zakonske mogućnosti kada je riječ o pojedincima koji krše pravila kućne i druge izolacije.

"Ako neko lice, kršeći postojeće mjere, ugrozi i dovede drugo lice u opasnost ili bude predstavljalo opasnost za javno zdravlje ljudi, onda ono mora biti pronađeno i kažnjeno, te stavljeno pod nadzor", pojasnio je Lukač.

Govoreći o obilježavanju 4. aprila - Dana policije Srpske, ministar Lukač je rekao da Dan policije Srpske i 28 godina od osnivanja MUP-a, zbog vanrednih okolnosti neće biti obilježeni svečano kao ranije, već skromno i uz poštovanje svih pravila Republičkog štaba za vanredne situacije.

"Predviđeno je polaganje vijenaca kod spomenika našim poginulim pripadnicima u proteklom ratu, kao i služenje parastosa. Svakako, koristim ovu priliku da svim pripadnicima MUP-a čestitam Dan policije", rekao je Lukač i dodao da će biti prolongirano ranije planirano otvaranje sportskih centara, strelišta i različitih poligona za obuku u Centru za obuku MUP-a u Zalužanima kod Banjaluke.

On je naglasio da MUP uspješno radi na svim zadacima koji su mu povjereni, posebno kada je riječ o čuvanju javnog reda i mira, borbe sa organizovanim kriminalom i svim oblicima teškog kriminaliteta.

"U tome smo u protekloj godini imali veoma dobre i zapažene rezultate, i veoma je bitno da smo održali bezbjednost na teritoriji Srpske. Dobili smo i u potpunosti pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju, što je satisfakcija cijelom MUP-u da smo bili uspješni u protekloj godini", istakao je Lukač.

Govoreći o migrantskoj krizi u BiH i regionu, Lukač je izrazio nadu da će borba sa nelegalnim migracijama biti i dalje uspješna, zahvaljujući stavu Srpske da na njenoj teritoriji nema uspostavljanja kampova za migrante i njihovog zadržavanja.

"Dobrim radom MUP-a i saradnjom sa stanovništvom uspjeli smo na tom planu da očuvamo javni red i mir, bezbjednost i imovinu ljudi", konstatovao je Lukač.

On je istakao da je nakon pojave korona virusa uveliko smanjen priliv migranata na teritoriju BiH, kao i svih balkanskih zemalja.

"Očito da se granice balkanskih zemalja, zbog virusa, sada kontrolišu u potpunosti. Stanje je sada, u vezi sa nelegalnim migrantima, podnošljivo i pod kontrolom, iako još ima slučajeva prelaska granice. Kako god, pripadnici MUP-a zajedno sa Graničnom policijom BiH sprečavaju njihov ulazak u BiH. Migrante, koji se u dosta manjem broju pojavljuju u Srpskoj, naša policija stavlja pod kontrolu i predaje nadležnima sprečavajući njihovo kretanje i prenošenje virusa s kojim bi neko od njih mogao biti zaražen", naglasio je u intervjuu Srni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.