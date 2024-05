MUP RS: Građani da budu na oprezu, iskorištavaju se brojevi telefona na Viberu

BANJALUKA - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorilo je građane da je primijećeno da je u okviru aplikacije Viber aktuelna phishing kampanja koja ima za cilj iskorištavanje broja telefona građana, kako bi se aplikacija Viber instalirala na drugim, dodatnim, uređajima.

U saopštenju MUP-a RS piše da se građanima putem Vibera šalje poruka sa brojeva telefona koji počinju sa pozivnim brojevima +67, +63 ili slično, u kojima se navodi kako navodno Viber traži dodatnu verifikaciju, te se od korisnika traži da pošalju kod koji dobiju putem sms poruke.

"Ukoliko građani prime poruku sličnog sadržaja, savjetujemo da ne odgovaraju na istu i da ne šalju nikakve kodove koje primaju putem SMS poruka", saopštio je MUP Srpske.

Da biste provjerili da li je vaš broj, odnosno Viber nalog kompromitovan, iz MUP-a su uputili savjete.

"Otvorite Viber aplikaciju na svom mobilnom telefonu. Izaberite opciju "More" (Još). Izaberite opciju "Settings" (Podešavanja). Izaberite "Account" (Nalog). Izaberite "Desktop and Tablets" (Desktop i tablet), te će te na ovaj način pristupiti listi uređaja na kojima je aktivan Viber nalog registrovan sa vašim brojem telfona. Sa ponuđene liste uzaberite uređaj koji želite da deaktivirate. Potvrdite deaktivaciju kada se to od vas zatraži", naveli su iz MUP-a RS.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.