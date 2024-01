MUP Srpske objavio mjere povodom Dana Republike

BANJALUKA – Povodom proslave 9. januara Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzeće pojačane mjere bezbjednosti, a u cilju održavanja povoljnog stanja bezbjednosti tokom proslave Dana Republike.

Ministar MUP-a Srpske Siniša Karan pozvao je sve građane da dođu u Banjaluku da Dan Republike Srpske proslavimo u miru i dostojanstveno, a iz MUP-a su upozorili građane da sa sobom ne nose pirotehnička sredstva i druge opasne predmete prilikom dolaska na svečani defile koji će biti održan 9. januara u 17 časova u Banjaluci.

"Savjet građanima je da zbog lakšeg kretanja i izbjegavanja stvaranja gužvi, sa sobom ne nose ruksake i torbe, te da svakako uz sebe imaju neki identifikacioni dokument", istakli su iz MUP-a Srpske.

Povodom Dana Republike, izdata je i naredba o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa i to u periodu od 6. januara od 12 časova do 7. januara do ponoći i 9. januara tokom čitavog dana.

Takođe, iz MUP-a Srpske ističu da se zabranjuje prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju 08. januara tokom čitavog dana na području Banjaluke i to na sljedećim putnim pravcima:

- M –I 115, na dionici GP Rača (granica RS/RSR), Bijeljina;

- M –I 104, na dionicama Bijeljina – granica RS/DB (Brčko);

- M –I 104, na dionicama RS/DB (Brčko)-Šamac;

- M –I 105, na dionici Šamac-Modriča (Jakeš)-Šešlije-Johovac;

- M –II 500, na dionici granica RS/FBiH (Jezero2)-Jakeš;

- M –I 102, na dionici Čatrnja – GP Gradiška.

- M –I 101, na dionici Klašnice 2 – Banjaluka 2;

- auto-puta "9 januar", na dionici Banjaluka-Doboj (Johovac) i dionici Gradiška – Banjaluka.

"Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedeni period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija", naveli su oni.

Takođe, izdata je i Naredba o zabrani saobraćaja za sva motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja svečanosti dana 8. januara u periodu od 12 do 24 časa i u utorak od 6 časova do 24 časa na putnim pravcima:

-M –I 115, na dionici GP Rača (granica RS/RSR), Bijeljina;

- M –I 104, na dionicama Bijeljina – granica RS/DB (Brčko);

- M –I 104, na dionicama RS/DB (Brčko)-Šamac;

- M –I 105, na dionici Šamac-Modriča (Jakeš)-Šešlije-Johovac;

- M –II 500, na dionici granica RS/FBiH (Jezero2)-Jakeš;

- M –I 102, na dionici Čatrnja – GP Gradiška.

- M –I 101, na dionici Klašnice 2 – Banjaluka 2;

-auto-puta "9 januar", na dionici Banjaluka-Doboj (Johovac) i dionici Gradiška – Banjaluka.

"Zabranjuje se saobraćaj za sva motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja svečanosti 08. januara u vremenu od 12 do 24 časova i 09. januara u vremenu od 06 časova do 24 časa na svim ulicama na području Grada Banjaluka, izuzev ulica na dionici magistralnog puta M – I 108, Rade Radića, Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, Bulevara vojvode Petra Bojovića, magistralnog puta M – I 101, Manjačkih ustanika, Omladinska i Krajiških brigada do raskrsnice sa ulicom Ranka Šiške (zapadni tranzit)", istakli su iz MUP-a Srpske.

