MUP izdao mjere zabrane povodom Dana Republike

BANJALUKA - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) preduzeće pojačane mjere bezbjednosti zbog obilježavanja Dana Republike, 9. januara, saopšteno je iz Ministarstva.

U saopštenju se navodi da je ministar Lukač izdao naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da će prevoz pirotehničkih sredstava biti dozvoljen samo za izvođenje najavljenih vatrometa dana 8. i 9. januara 2022. godine od 00.00 do 24.00 časova.

"Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija", stoji u saopštenju.

U saopštenju se navodi da će biti zabranjen saobraćaj za teretna vozila preko 3,5 tone.

"Teretni saobraćaj biće dozvoljen za teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja svečanosti i to 8.1.2022. godine u periodu od 16.00 do 21.00 časova i 9.1.2022. godine u periodu od 07.00 do 15.00 časova na svim ulicama na teritoriji grada Banjaluka, izuzev ulica na magistralnom putu M-I 108 Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, Knjaza Miloša, Branka Popovića (istočni tranzit) i magistralnom putu M-I 101 Manjačkih ustanika, Omladinska, Krajiških brigada (zapadni tranzit)", stoji u saopštenju.

Iz Ministarstva građanima savjetuju da poštuju naredbe nadležnih, te da ne nose pirotehniku i druga opasna sredstva.

"Savjet građanima je da zbog lakšeg kretanja i izbjegavanja stvaranja gužvi, sa sobom ne nose ruksake i torbe, te da svakako uz sebe imaju neki identifikacioni dokument", navedeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva pozivaju sve građane Srpske da dođu u Banjaluku, te da se Dan Republike Srpske proslavi u miru i dostojanstveno.