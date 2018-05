Magistar Harvarda iz SAD došla da živi u BiH

SARAJEVO - Elma Ferić Bojić je nakon izbjeglištva u Njemačkoj svoj dom pronašla u Sjedinjenim Američkim Državama.

Magistrala je na prestižnom Harvard univerzitetu, a nakon 20 godina života u inostranstvu odlučila je da se vrati u rodni grad i državu, prenosi televizija "N1".

"Jednostavno sam željela sad, dok još imam priliku, da upoznam Bosnu i Hercegovinu, da vidim kako život tu izgleda, kako izgleda edukacija, posao i kako naši ljudi žive. Saznala sam kakav je život u Americi, kakav je život u Njemačkoj i jednostavno mi je to falilo, kao rođena Bosanka, da upotpunim i taj dio svoje priče", otkriva Ferić Bojić.

Danas radi kao viši asistent na Burch univezitetu, i iako je naišla na mnogo prepreka i izazova, ističe da je životom u BiH zemlji prezadovoljna. Bitno je, kaže, ono što želite, a ne u kojoj ste državi.

"Da li je to u Njemačkoj, da li u SAD, ili u Bosni i Hercegovini to nema veze. Primjer sam da svugdje gdje se posvetite istinski, zaista želite to za sebe, to će vam se i ostvariti, jer ste se tome maksimalno posvetili", smatra Ferić Bojić.

Svoju priču podijelila je s mladima u Sarajevu, kako bi ih potakla da ne odustaju od svojih želja, što je bio cilj, ističu organizatori.

I dok hiljade mladih napuštaju zemlju u potrazi za boljim životom, primjeri poput Ferić Bojić ukazuju da uspjeh u BiH i nije nemoguća misija.

